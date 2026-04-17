德國工程師走進三峽偏鄉校園 文化交流開啟學生國際視野

五寮國小的學生帶領沃爾夫岡（左）進行校園導覽，嘗試以全英文介紹學校環境與在地特色。(記者張策／攝影)

一名來自德國 的退休電腦軟體工程師，日前走進新北市三峽五寮國小，透過文化分享與互動交流，讓偏鄉學童在校園內體驗異國風情。活動由Servas國際旅行接待和平聯盟台灣分會促成，透過「帶世界走進偏鄉」計畫，讓較少有機會出國的孩子，也能近距離接觸不同文化，拓展視野。

赴台交流的德國工程師沃爾夫岡（Wolfgang）（前排中）走進新北市三峽五寮國小，透過文化分享與互動交流，讓偏鄉學童在校園內體驗異國風情。(記者張策／攝影)

赴台交流的德國工程師沃爾夫岡（Wolfgang）表示，此行是他首次造訪台灣，因過去曾透過Servas接待台灣旅客，對台灣產生興趣，決定安排長達1個月的旅程。他指出，抵台後先參加為期16天的登山健行活動，走訪草嶺古道、合歡山、阿里山 與玉山，後續也入住台灣會員家中，深入體驗在地生活。此次能走入偏鄉校園與學童互動，讓旅程不僅是觀光，也多了文化交流的意義。

Servas表示，該組織成立於第二次世界大戰後，透過「打開家門」讓陌生人彼此接待與交流，促進不同文化間的理解與尊重，進而實現世界和平。此次安排德國會員前往偏鄉學校，是希望讓平時較少接觸外國人的孩子，在校內就能體驗異國文化，同時也讓外國訪客有機會深入了解台灣在地生活，創造雙向交流。

赴台交流的德國工程師沃爾夫岡（Wolfgang）走進新北市三峽五寮國小，透過文化分享與互動交流，讓偏鄉學童在校園內體驗異國風情。(記者張策／攝影)

五寮國小的學生帶領沃爾夫岡（右一）進行校園導覽，嘗試以全英文介紹學校環境與在地特色。(記者張策／攝影)

活動中，沃爾夫岡向學生介紹德國文化，包括德國學童入學時會收到的Schultüte（入學禮物筒）、中世紀流傳至今的扭結麵包Brezel，以及擁有百年歷史的小熊軟糖，並與學生進行簡單英語互動。

學生們也透過校園導覽，用英文介紹學校與家鄉，將課堂所學實際應用在交流中。不少學生在開口時明顯流露緊張神情，甚至一度停頓思考，但仍努力以簡單英文向對方表達內容，展現學習成果與勇氣，現場氣氛輕鬆歡樂，也不時傳出笑聲。

沃爾夫岡表示，透過與台灣學童互動，感受到兩地學生性格上的差異。他觀察，相較於部分國家的孩子較為活潑外向、容易主動發言，台灣學生相對內斂，需要透過引導與提問，才能慢慢帶動他們參與討論，也讓他對不同文化背景下的學習氛圍留下深刻印象。

五寮國小校長林雅芳表示，透過這樣的活動，學生不需出國，就能接觸到不同國家的文化與生活方式，對拓展視野有很大幫助。她指出，學生在導覽過程中以英文介紹校園，是一種實際運用語言的機會，也能提升自信心與表達能力。

五寮國小的學生帶領沃爾夫岡（左）進行校園導覽，嘗試以全英文介紹學校環境與在地特色。(記者張策／攝影)

五寮國小的學生專心聽沃爾夫岡分享。(記者張策／攝影)

林雅芳也坦言，偏鄉學校推動國際教育面臨人力不足問題，教師除了日常教學外，還需額外投入時間進行國際交流與課程規畫，負擔較重。不過，她認為這類活動對學生學習動機與成長具有正面影響，若未來有機會，仍希望能持續推動。

參與活動的學生也分享心得。一名四年級曾姓女童表示，過去在安親班曾接觸外籍老師，這次面對德國訪客不會太緊張，反而覺得新奇，對德國童話故事中的城堡印象深刻；她也提到，得知德國學生放學時間較早，與自己平時補習到晚上的生活形成對比，感到特別有趣。

另一名六年級陳姓女學生則說，透過交流認識德國文化，其中品嘗小熊軟糖的經驗讓她印象深刻，覺得口感較硬且不會過甜，也才知道小熊軟糖起源於德國，顛覆原本認知。她表示，得知德國學生下午1、2點就放學，讓她有些羨慕，也因此更想未來有機會親自到德國看看。

Servas指出，過去曾安排瑞士、法國等會員到偏鄉或部落交流，不論是學童或外國訪客都收穫豐富。透過這樣的互動，不僅能縮短城鄉差距，也讓文化交流不再侷限於城市或特定族群，實踐「不讓任何人掉隊」的理念。

Servas表示，未來若有更多偏鄉學校有意願參與國際交流，也可透過相關平台聯繫，希望持續將世界帶進校園，讓更多孩子在成長過程中，看見不同的可能性。

五寮國小的學生帶領沃爾夫岡（左一）進行校園導覽，嘗試以全英文介紹學校環境與在地特色。(記者張策／攝影)