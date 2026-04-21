我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約噪音投訴暴增 去年每日高達1700起 重災區曝光

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

務實溝通 財政部政務次長陳勇勝扮政策轉譯者

文／邱琮皓
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部政務次長陳勇勝堅持專業，把事情講明白。(記者邱琮皓／攝影)
財政部政務次長陳勇勝堅持專業，把事情講明白。(記者邱琮皓／攝影)

財政部主掌租稅、國庫等重要政策，但也因為專業度高，一般民眾常覺得有距離感。同時具有中央及地方歷練的財政部政務次長陳勇勝在今年3月上任，他擅長溝通、兼顧實務運作的特質，可望扮演政策轉譯者，讓財稅政策與民眾更加貼近。

●從基層做起 歷練完整

出身賦稅署基層，陳勇勝過去的經歷，其實帶著相當典型、紮實的「財稅養成軌跡」。他從基層做起，歷經台北國稅局稅務員、財政部新聞聯繫科，再到賦稅署財產稅組、稽徵行政組、所得稅組等單位歷練，將賦稅體系的重要業務走過一輪。

這樣的歷練，也讓他的專業不只停留在單一領域，而是橫跨稅務稽徵、制度設計到政策溝通，甚至在國際場域上，他也曾代表台灣參與亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，累積跨國制度接軌的經驗。任職賦稅署期間表現突出，也曾獲得2011年財政優秀人員、2012年模範公務人員，在財稅體系內早被視為重點培養的專業人才。

值得一提的是，高雄市長陳其邁於2020年8月上任時，便點名由陳勇勝出任高雄市財政局長。這項人事安排在當時被解讀為「務實用人」的代表案例，這段中央與地方交錯的歷練，讓陳勇勝在中央財稅、地方財政與金融體系的運作，都有第一線經驗。

據了解，陳其邁是在擔任行政院副院長期間，對於時任賦稅署主秘的陳勇勝留下深刻印象。陳其邁擔任高雄市長近六年以來，陳勇勝一直是他倚重的財政局長，體現在高雄招商好成績，以及還債有成。

有別於賦稅體系歷練，地方財政局長所要面臨的議題更為複雜，包含金融、促參招商、市庫、市產管理等，此次陳勇勝從地方回到中央，更能夠接地氣與財稅政策無縫接軌。

●彈性vs.紀律 拿捏得宜

熟悉他的人形容，陳勇勝屬於「好溝通，但不輕易鬆手原則」的類型，對內，他願意整合不同單位意見；對外，不疾不徐，先把邏輯鋪陳清楚，仍緊守制度底線。這種在彈性與紀律之間的拿捏，少了情緒，多了條理，也讓人感受到一種「把事情講明白」的專業堅持。

上任才不久，對於網路流傳的小吃店開立發票，有部分錯誤訊息，陳勇勝也在第一時間親上火線澄清，令外界留下深刻印象。府院官員也表示，過去的財政官員著重於「守住制度，穩住財政紀律」，但下世代的財政官員，則更要在「守住的前提下，如何讓制度更貼近實務運作」。

和許多典型財政官員一樣，陳勇勝的做人處事風格並不張揚，而是習慣在制度框架內一步一步把事情推進，這種「慢慢調整」的節奏，也傳承了財政體系的性格，但近年數位經濟崛起、國際租稅規範快速變動，使財政政策不再只是專業領域內的討論，在這樣的背景下，財政官員更需要一個「轉譯者」，以一種更重視溝通、也更貼近實務面向推展政策。

世報陪您半世紀

財政部

上一則

日本扭蛋的小確幸與大文化

延伸閱讀

鄭麗文訪陸：政治效應與論述開局

鄭麗文訪陸：政治效應與論述開局
饒影凡競選加州平稅局 創新募款晚會「笑聲連連」

饒影凡競選加州平稅局 創新募款晚會「笑聲連連」
舊金山市長專欄／削支補財政缺口 保留核心服務

舊金山市長專欄／削支補財政缺口 保留核心服務
現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺

現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺

熱門新聞

住宅樓頂鴿子房

2026-04-19 02:00
（圖／想樂）

跳板（上）

2026-04-20 02:00
曾是空服員的丁采綸與先生一起投入雨來菇人工栽培，創立「空姐雨來菇沁園生態農場」。(圖／農糧署南區分署提供)

空姐愛上上帝的眼淚 屏東牡丹山區人工栽培雨來菇

2026-04-14 02:06
殷海光《致錢思亮信札》。（邦瀚斯提供）

海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

2026-04-13 17:36

百米深坑創奇蹟(上)

2026-04-18 02:00
諾貝爾文學獎得主莫言。 (中新社)

戒不掉短視頻 莫言發表「超短篇小說集」最短僅200字

2026-04-19 21:25

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光