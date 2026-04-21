務實溝通 財政部政務次長陳勇勝扮政策轉譯者

財政部政務次長陳勇勝堅持專業，把事情講明白。(記者邱琮皓／攝影)

財政部 主掌租稅、國庫等重要政策，但也因為專業度高，一般民眾常覺得有距離感。同時具有中央及地方歷練的財政部政務次長陳勇勝在今年3月上任，他擅長溝通、兼顧實務運作的特質，可望扮演政策轉譯者，讓財稅政策與民眾更加貼近。

●從基層做起 歷練完整

出身賦稅署基層，陳勇勝過去的經歷，其實帶著相當典型、紮實的「財稅養成軌跡」。他從基層做起，歷經台北國稅局稅務員、財政部新聞聯繫科，再到賦稅署財產稅組、稽徵行政組、所得稅組等單位歷練，將賦稅體系的重要業務走過一輪。

這樣的歷練，也讓他的專業不只停留在單一領域，而是橫跨稅務稽徵、制度設計到政策溝通，甚至在國際場域上，他也曾代表台灣參與亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，累積跨國制度接軌的經驗。任職賦稅署期間表現突出，也曾獲得2011年財政優秀人員、2012年模範公務人員，在財稅體系內早被視為重點培養的專業人才。

值得一提的是，高雄市長陳其邁於2020年8月上任時，便點名由陳勇勝出任高雄市財政局長。這項人事安排在當時被解讀為「務實用人」的代表案例，這段中央與地方交錯的歷練，讓陳勇勝在中央財稅、地方財政與金融體系的運作，都有第一線經驗。

據了解，陳其邁是在擔任行政院副院長期間，對於時任賦稅署主秘的陳勇勝留下深刻印象。陳其邁擔任高雄市長近六年以來，陳勇勝一直是他倚重的財政局長，體現在高雄招商好成績，以及還債有成。

有別於賦稅體系歷練，地方財政局長所要面臨的議題更為複雜，包含金融、促參招商、市庫、市產管理等，此次陳勇勝從地方回到中央，更能夠接地氣與財稅政策無縫接軌。

●彈性vs.紀律 拿捏得宜

熟悉他的人形容，陳勇勝屬於「好溝通，但不輕易鬆手原則」的類型，對內，他願意整合不同單位意見；對外，不疾不徐，先把邏輯鋪陳清楚，仍緊守制度底線。這種在彈性與紀律之間的拿捏，少了情緒，多了條理，也讓人感受到一種「把事情講明白」的專業堅持。

上任才不久，對於網路流傳的小吃店開立發票，有部分錯誤訊息，陳勇勝也在第一時間親上火線澄清，令外界留下深刻印象。府院官員也表示，過去的財政官員著重於「守住制度，穩住財政紀律」，但下世代的財政官員，則更要在「守住的前提下，如何讓制度更貼近實務運作」。

和許多典型財政官員一樣，陳勇勝的做人處事風格並不張揚，而是習慣在制度框架內一步一步把事情推進，這種「慢慢調整」的節奏，也傳承了財政體系的性格，但近年數位經濟崛起、國際租稅規範快速變動，使財政政策不再只是專業領域內的討論，在這樣的背景下，財政官員更需要一個「轉譯者」，以一種更重視溝通、也更貼近實務面向推展政策。