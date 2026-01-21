音樂詩人雷光夏、新媒體創作人蔡宏賢：擁抱AI、多些人文關懷

雷光夏（右）回憶「我人生中第一個prompt是他告訴我的」；蔡宏賢則表示「我一直勸誘光夏說，這個世界很光明，快過來試試看」。（記者陳正興／攝影）

音樂人雷光夏以抱著吉他的「音樂詩人」形象深植人心，其實她早早熱中用電子合成樂器創作。這回相對論，她找來新媒體藝術創作人好友蔡宏賢對談AI ，兩人在學生時代就同樣著迷網際網路、數位創作、占星學、外星人與神祕學，受訪時還不約而同都穿黑白裝、New Balance運動鞋。

訪談地點選在陽明交大前身陽明醫學院的創院院長韓偉故居，去年曾在此開課的雷光夏說，很喜歡此處空間可以把桌椅排成圓形、師生平等討論，跳脫老師高高在上、學生在下抄筆記的傳統教室。一番話流露對平等的重視，恰好呼應兩人眼中的科技魅力。

蔡：發現新大陸 她當實驗品

記者問：光夏一般被歸類音樂圈，宏賢屬於科技藝術圈，兩人如何看對方？

雷光夏（以下簡稱雷）：多年前我常聽我們共同朋友提起有位很奇怪的青年，碰面後我發現彼此很聊得來，每次都可以聽到一些新奇的事件或想法，比如3D列印、比特幣的挖礦機。

我人生中第一個prompt（AI提示）也是他告訴我。那是3、4年前，我想聯繫在維也納合作的音樂家，請AI幫我把中文信翻譯成英文，覺得成果很棒。但小賢建議我可以再請AI用雷光夏的語氣再寫一遍，結果真的不一樣，信變得比較多修飾性。那之後，我就學如何用prompt和AI溝通。

蔡宏賢（以下簡稱蔡）：我認識到的光夏，一直對新科技有很多想像和好奇。我因為從事科技和新媒體，一知道什麼有趣的事，就會告訴她。她某部分很像是我發現新大陸後的實驗品。

雷：用電腦寫歌 公平又自由

問：兩人在各自領域都經歷媒材轉變，光夏從傳統樂器和五線譜轉到用電子合成器，宏賢從古典美術邁向新媒體藝術。過程中曾掙扎嗎？

雷：以前能夠在錄音室錄音的永遠是一些樂手，他們又快又準，自成彷彿被壟斷的專業。當一批像我這樣不玩團、沒受過系統性作曲訓練的小孩，開始在臥房就能用一台電腦創作甚至錄音，還能放上網路，讓所有人都可能聽見自己作品，那對當時的我們就是公平又自由的世界，非常興奮。

蔡：我一直很愛玩，13歲自學電腦，念大學日文系時去旁聽藝術史，對藝術未來要到哪裡去突然有點想法。當時正逢2000年前後網路時代，我和念中文系的朋友張士峰開始做網頁設計，得到中華電信首次辦的網頁設計大獎，開啟數位藝術的跨域創作。

到現在，我還是有點像那年代的文青，習慣站在弱勢這邊。尤其當技術面大多為了強勢，我對面向社會和公眾的更有興趣。像我跟光夏提挖礦，就是覺得它能改變既有金融體系和能源結構，又不受中央管控，比較左傾；反正只要能幫助更多人、讓一切更透明的，我們都充滿熱情，覺得很迷人，看AI也如此。

雷：AI應是技術的一部分

問：兩位用AI協助或製作相關創作的經驗如何？曾遇到挑戰嗎？

雷：我一直在找任何能改變自己和世界的新技術，基本上我是用電腦作曲，音樂細節還包含實體空間聽不到的音色，這與前代創作人用五線譜寫曲相比，已是種轉化後的新技術。許多專業人士甚至用各種軟體模組來創作不同類型音樂。

AI興起後，我最先用來幫作曲移調，它超快，一秒就移好。後來我也玩一些免費軟體，覺得如果拿它生成的來當背景音樂，都還可以。不過若用來正式創作，由於我比較非主流，但訓練AI的資料主要是主流音樂，生成的音樂都很嗨，和我的需求就還不大符合。

至今我所創每個音符都是我寫的，但我願意再等音樂創作類型AI半年。我認為技術是為人類服務，希望AI未來能提供更多美的素材供我選擇。

我也想講我父親雷驤的例子。他曾說過學生時代，美術老師說要畫完100張水彩，才能開始創作，後來他才知道老師這樣講，是因為當時台灣的紙很爛，希望學生先熟悉材質與工具。他知道後超氣的，覺得被技術限制創作。

所以我父親後來在大學教美學與創作時，都只教美學判斷和選擇，不教技術。他知道技術永遠會更好，不希望這變成創作的一種阻礙，認為重要的是建立美學觀，來與創作連結，至於用什麼技術都可以。我覺得AI未來一定也是我們技術的一部分。

蔡：找出AI偏見的黑盒子

蔡：我兩、3年前在當代藝術館策展「你好，人類」，主要談AI「黑盒子」狀況，也就是AI怎麼生成決定。策展主軸中我至今關注的，除了AI培力計畫鼓勵AI素養，還有如何以區域文化的抵抗，來消除AI在巨頭或威權控制下產生的偏見。

在AI偏見下，請它產生法官圖像，會是威嚴的白髮男性；請產生台灣的原住民 圖像，會出現美洲原住民樣貌。我近年就到處辦工作坊，強調訓練AI資料庫的重要，以免特定文化在AI偏見下變得更弱勢或消失。

還有個解套AI偏見的方法是「開源」（open source），意思是開放程式的原始碼。這樣能把有用的工具開放給更多人，也是「站在雞蛋那一邊」，還可延伸到聲音、影像等資料的開放。有了開源工具，我們用少量例如20張的影像，就能產生諸如台灣原住民等自己的影像。

在這個年代，AI真正更大的影響是人人都可以成為創作者。光夏說願意再等AI半年，但我覺得AI每一天都可能成為下個半年。

不過，我們仍不知AI下一步會怎樣，尤其在國防軍事或醫療面。戰爭時，攻擊可以交付AI到什麼程度？如果不交付，但對手都用AI計算怎麼攻擊最有效，你能不做嗎？軍火工業也因此成為AI最大買家，讓它不會泡沫化。幸好也有些巨頭主張把AI會否傷害人類放在倫理框架來討論，雖然這種聲音相對於資本主義和威權主義是弱勢。

雷：有分辨人與AI的方法？

問：如此說來，兩位雖然期待AI帶來公平自由，是否也有隱憂？

雷：人類是天生好奇的動物，一開始經歷AI shock（AI震撼），都會非常興奮，我覺得這是好事，人也才能進化。剛剛我說要再等半年可能太長，也許1個月就可以，但儘管AI，我覺得AI倫理的界線必須馬上開始討論。

我常常講AI美學，我們現在看AI吉卜力風格、冬季戀歌場景等覺得好假，但未來的美學如果都是AI建構，AI原生代會覺得美就是這樣。既然AI終究會是人類的工具，該有什麼分辨人與AI的方法？兩者之間還是要有倫理界線吧？否則你可能明天就被聲音偽裝成名人的電話詐騙。

蔡：被AI打敗的棋王怎麼了

蔡：我一直勸誘光夏說「這個世界很光明，快過來試試看」，但其實我對AI也沒那麼樂觀，畢竟技術已走到沒法回頭。2016年世界棋王李世乭被人工智慧AlphaGo打敗，那時我覺得這是AI很大的跳躍，不知後來李世乭去哪了？（註：李世乭在2019年退休 ，仍在繼續推廣圍棋）

雷：如果AI可以做完所有事，我覺得人類就該去關心李世乭。我的意思是要懷抱著同理與人性，我在意你、你在意我，這在AI時代該被放大，說不定人類價值會因此更被彰顯。