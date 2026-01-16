台保發中心總經理詹芳書：讀「永遠的山」累積深遠力量

保發中心總經理詹芳書讀「永遠的山」受啟發，理解什麼叫「力量」。(詹芳書／提供)

台灣保發中心總經理詹芳書讀作者陳列的書「永遠的山」，讀到的並不只是文字，而是一段關於閱讀如何悄然生根的記憶。

他想起2025年中一次並不張揚的聚會，老師陳列隨口問他：「你為什麼喜歡文學？」他直覺回答，或許是受到母親的影響。對方只是微笑點頭。

★用安靜的方式 顯現力量

直到再次翻開「永遠的山」，他才逐漸明白，那個微笑所指向的，是閱讀與土地、文化與生命之間，如何在日常與無意之中，慢慢累積出深遠的力量。

「永遠的山」之所以動人，在於它不靠渲染來吸引讀者，而是用最安靜的方式，讓人重新理解什麼叫「力量」。山的力量，來自沉著，而非壯觀。作者陳列筆下的山，不是明信片式的壯麗，而是具有生命節奏的存在。

玉山的雲霧、排雲的風、原始闊葉林的光影，都被寫得那麼含蓄卻飽滿。山不急，不搶，也不說教。它只是站在那裡，用穩定的姿態告訴人什麼叫「不被世界催促的節奏」。

在快速的時代裡，這樣的節奏反而格外罕見。讀著讀著，人會自然慢下來，開始聽見一些原本被生活噪音淹沒的聲音。

山，不只是風景，更是文化與記憶。書中讓他最難忘、也最受觸動的，是作者在「布農族紀念」與「八通關種種」中的書寫。

那裡的山，不只是地形，而是族群的生活史；古道，不只是路，而是一代代行走者留下的印記；森林，不只是自然，而是文化、語言與生命的延續。

看著這些篇章，讓詹芳書重新理解自己在聚會裡回答的那句話「因為媽媽」。原來每個人在生命裡，都有一座形塑自己的山：是家庭，是土地，是某位重要的人，或是一段最初的記憶。他說，山讓我們不忘根，而書讓我們看見根的形狀。走進山林，也同時走進自己的內心。

★不用教條束縛 照見自己

「永遠的山」最迷人的地方，是它不用教條，就能讓人照見自己。人在山裡會看見自己的渺小；在霧中會承認自己的迷惑；在古道一步一步往前時，會感受到時間的重量。山不回答問題，但山讓你知道了什麼才是真正重要的事。而陳列的文字，就是那面鏡子，照出你與世界的距離，也照出你與自己的距離。

這本書的價值，是讓人重新連結。詹芳書推薦「永遠的山」，不是因為它把山寫得漂亮，而是因為它讓人重新與世界連結。

這本書也讓詹芳書記得：人無法只靠向前走來理解人生，有時候，要回頭看看自己心裡的那座山。

回望陳列老師那句輕輕的提問，讓他更確信，「永遠的山」所呈現的不只是自然，而是生命的本質。「山教我們慢、教我們穩，也教我們謙卑。書讓我們看見自己、看見根，也看見那些從未被大聲講述，但一直在生命裡支撐著我們的東西。」