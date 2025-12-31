帶領族人振興部落 花蓮「苦茶油牧師」溫光亮過世

牧師溫光亮在花蓮縣卓溪鄉崙山部落推廣苦茶油，讓部落重現生機。（本報資料照片）

花蓮63歲「苦茶油牧師」溫光亮，近日因車禍身亡，消息震驚地方。溫牧師曾走進卓溪鄉崙山部落、帶領族人復耕荒廢多年的苦茶樹園，不僅振興部落，也留下為台灣苦茶油產業努力的身影。他發生憾事，地方至感惋惜。

溫光亮是崙山布農族人，早年曾任水電技師，後來就讀神學院研究所，投入神職工作。2005年回鄉發現部落人口嚴重外流，只剩老人、婦女與孩子，隔代教養問題嚴重，多數家庭仰賴政府補助。面對困境，他決定不只在教會講道，走進社區為部落尋找自立的出路。

看到山坡間荒廢的苦茶樹園，溫光亮興起復耕念頭，希望結合原住民 古老智慧與有機農業，創造工作機會吸引青壯年返鄉。

溫牧師閱讀書籍、上網找資料，並接受農改場輔導，逐步改善茶樹栽培，在無汙染山區採收苦茶籽，循古法冷壓初榨，推出「崙山苦茶油」。適逢苦茶油養生風潮興起，產品量少質精、來源透明，在市場上暴紅，供不應求。

溫光亮與族人達成共識，即使價格再高，也不將苦茶籽賣給榨油廠，避免混入進口油茶籽，損害品牌形象。他強調，政府應在產銷履歷、標示與認證制度嚴格把關。2019年卻發生詐騙 業者盜用他肖像販售苦茶油事件，讓他心力交瘁。近年溫光亮成為整合、推廣苦茶油的角色，也回歸牧師本業。

民眾說，溫光亮非常認真輔導族人做苦茶油，順利成為部落經濟來源；溫牧師也到食物銀行發愛心物資，「很可惜這麼好的牧師突然被上天帶走」。