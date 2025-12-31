我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

帶領族人振興部落 花蓮「苦茶油牧師」溫光亮過世

記者王思慧／花蓮報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
牧師溫光亮在花蓮縣卓溪鄉崙山部落推廣苦茶油，讓部落重現生機。（本報資料照片）
牧師溫光亮在花蓮縣卓溪鄉崙山部落推廣苦茶油，讓部落重現生機。（本報資料照片）

花蓮63歲「苦茶油牧師」溫光亮，近日因車禍身亡，消息震驚地方。溫牧師曾走進卓溪鄉崙山部落、帶領族人復耕荒廢多年的苦茶樹園，不僅振興部落，也留下為台灣苦茶油產業努力的身影。他發生憾事，地方至感惋惜。

溫光亮是崙山布農族人，早年曾任水電技師，後來就讀神學院研究所，投入神職工作。2005年回鄉發現部落人口嚴重外流，只剩老人、婦女與孩子，隔代教養問題嚴重，多數家庭仰賴政府補助。面對困境，他決定不只在教會講道，走進社區為部落尋找自立的出路。

看到山坡間荒廢的苦茶樹園，溫光亮興起復耕念頭，希望結合原住民古老智慧與有機農業，創造工作機會吸引青壯年返鄉。

溫牧師閱讀書籍、上網找資料，並接受農改場輔導，逐步改善茶樹栽培，在無汙染山區採收苦茶籽，循古法冷壓初榨，推出「崙山苦茶油」。適逢苦茶油養生風潮興起，產品量少質精、來源透明，在市場上暴紅，供不應求。

溫光亮與族人達成共識，即使價格再高，也不將苦茶籽賣給榨油廠，避免混入進口油茶籽，損害品牌形象。他強調，政府應在產銷履歷、標示與認證制度嚴格把關。2019年卻發生詐騙業者盜用他肖像販售苦茶油事件，讓他心力交瘁。近年溫光亮成為整合、推廣苦茶油的角色，也回歸牧師本業。

民眾說，溫光亮非常認真輔導族人做苦茶油，順利成為部落經濟來源；溫牧師也到食物銀行發愛心物資，「很可惜這麼好的牧師突然被上天帶走」。

原住民 詐騙

上一則

秋光正好

延伸閱讀

花蓮天災不斷 高普考報到跌破6成 縣府祭交通補助留人

花蓮天災不斷 高普考報到跌破6成 縣府祭交通補助留人
媽媽聯誼會義行不輟 捐助食物銀行及花蓮堰塞湖溢流重災區

媽媽聯誼會義行不輟 捐助食物銀行及花蓮堰塞湖溢流重災區
麗星遊輪台籍遊客跌倒失去意識 直升機出動頂強風救援

麗星遊輪台籍遊客跌倒失去意識 直升機出動頂強風救援
全福會30周年福音餐會 帶來聖誕亮光

全福會30周年福音餐會 帶來聖誕亮光

熱門新聞

清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00
中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

2025-12-28 03:20

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

意外的財富

2025-12-25 01:00

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世