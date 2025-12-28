林書豪退休／翻來覆去八周 林書豪曝決定關鍵

我的頻道

記者曾思儒／台北即時報導
林書豪舉辦粉絲見面會。（記者曾原信／攝影）
林書豪舉辦粉絲見面會。（記者曾原信／攝影）

今年8月底宣布退休，「哈佛小子」林書豪27日舉辦粉絲見面會，親自說明退役的關鍵，他分享翻來覆去了8個星期，最後一刻已經決定繼續球員生涯，不料當天半夜身體突然不適，讓他重新審視內心，才決定做出告別球員生涯的決定。

「退役後，很多人都問我『為什麼退？太早了吧』，其實我已經聊了三四年，我是有在考慮這件事。」林書豪27日穿著帥氣西裝現身，在777名球迷前透露，上季結束後，花了8個禮拜每天和家人、心理師、運動心理師開會，想法不斷改變，「這禮拜想打、下禮拜想退役。」

林書豪透露，其實這段時間仍保持訓練，和弟弟林書緯一起在加州練習，身體也已經做好可以比賽的準備，直到國王隊要註冊球員的最後一刻要給出答案，他當下都決定再打一季，也和新北國王總經理毛加恩說好要回歸，不料發完消息後才睡2小時，心臟彷彿要跳出來，翻來覆去下「感覺不對」，最後林書豪一大清早就開車到哥哥家和嫂嫂討論。

「開了一整天的會，我就覺得，這真的不對。」林書豪提到，對籃球的熱情，回到球場應該是要很自然的是，不該有那麼多矛盾，「回去沒有百分之百，對球隊不公平，我的個性是百分之百或是零，我就覺得，好像我要退役。」

林書豪笑說，之後他就要一一發訊息給毛加恩和相關人員，「超尷尬！」雖然舉動很像在過愚人節，不過林書豪分享，身邊的夥伴也明白自己身體、生活已經犧牲很多，也能明白他的決定。

林書豪還透露，其實退休時間還可能更往前，早在第一個來台的賽季，他就曾考慮在台打完球就退役，但在台灣找到過去三、四年不曾感受到的熱情和快樂，也完成在台灣球迷面前比賽的目標，最後也達成和弟弟林書緯同隊打球的設定，「這三麼目標都達到了。」

林書豪 退休 加州

