我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

6年走讀老屋、古廟… 陳啓榮書寫六甲魅力

記者吳淑玲／台南報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台南市六甲區長陳啓榮6年來深入當地，拍攝照片創作詩文，自費出版「六甲風采詩影集」。（記者吳淑玲／攝影）
台南市六甲區長陳啓榮6年來深入當地，拍攝照片創作詩文，自費出版「六甲風采詩影集」。（記者吳淑玲／攝影）

台南市六甲區長陳啓榮耗時6年，走訪老屋、古廟、公共藝術及自然景觀，並以攝影與詩文創作完成「六甲風采詩影集」。全書以7大主題呈現六甲人文風貌與地景特色，收錄百張照片與百篇詩文，每張影像搭配精要導讀，兼具視覺與文學雙重感受，期望成為遊客與市民認識六甲指南。

詩影集內容涵蓋老屋風華、王爺宮等古廟信仰、六路地標與裝置藝術、珍貴老樹、夢之湖及地景聚落、在地特色店家與日常生活景致。陳啓榮拍攝撰寫，讓讀者從照片與詩文感受六甲之美。

陳啓榮回憶，初到六甲服務，地方居民戲稱「六甲好山好水好無聊」，但實地踏查，他深刻感受到六甲文化厚度與自然景觀。他指出，「六甲是好山好水好所在」，缺乏的不是亮點，而是被好好記錄的機會，故決定以影像與文字留下地方紀錄。

今年適逢陳啓榮公務生涯滿20年與50歲里程碑，他希望此書作為獻給自己與六甲的紀念，讓更多人看見小鎮的美食、古廟、老屋與純樸人情。為提升旅遊體驗，區公所推出10款六甲主題地圖，包括美食、觀光、老屋、古廟、落羽松、埤塘、老樹、步道、裝置藝術與特色建築，協助遊客按圖索驥探索地方深度旅遊魅力。六甲相關著作如「老屋風華」、「絕代風華」、「古廟風華」陸續出版。

陳啓榮多年對區政投入努力，除推動落羽松活動、屢獲獎項，2022年更榮獲市府模範公務員。此次詩影集以照片與詩文完整記錄地方特色，具文化保存意義。也推出電子書版，可於六甲區公所網站免費閱讀。陳啓榮邀請民眾「來六甲吃美食、拜古廟、看老屋、玩埤塘」，親自體驗這座小鎮魅力。

觀光

上一則

碧安卡的得與失

下一則

白褲瑤的千年守望(下)

延伸閱讀

瑪雅霍克憑「怪奇物語」爆紅 坦言星二代確有優勢

瑪雅霍克憑「怪奇物語」爆紅 坦言星二代確有優勢
泰勒絲發1.97億獎金 工作人員震驚表情全被拍

泰勒絲發1.97億獎金 工作人員震驚表情全被拍
詐Netflix千萬《浪人47》導演被判罪

詐Netflix千萬《浪人47》導演被判罪
詐Netflix千萬卻未拍劇集 《浪人47》導演被判罪

詐Netflix千萬卻未拍劇集 《浪人47》導演被判罪

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00
雲門舞者「低眉斂目」的神態，來自熊衛傳授的呼吸吐納。（圖／劉振祥攝影，林懷民提供）

熊老師，昨晚我看到你跳舞

2025-12-14 01:00

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥