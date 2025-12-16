允晨文化發行人廖志峰 60歲開書店背水一戰

我的頻道

記者陳宛茜／台北報導
允晨發行人廖志峰在經營出版社30多年、自己邁入60歲之後，決定開一家書店「背水一戰」。（記者陳宛茜／攝影）
允晨發行人廖志峰在經營出版社30多年、自己邁入60歲之後，決定開一家書店「背水一戰」。（記者陳宛茜／攝影）

「我是背水一戰，想知道出版未來還有沒有路。」近期陸續傳來淡水有河書店、政大書城花蓮店等知名書店收攤的消息，允晨文化發行人廖志峰卻在經營出版社30多年、邁入60歲之後，在大稻埕開了一家新書店「民樂書坊」，決定「背水一戰」。

「很多允晨的作家告訴我，在書店找不到他們出的書。」允晨文化創辦逾40年，以人文類書籍聞名，出版白先勇、余英時等大師作品，近年卻開始面臨新書無法在書店上架曝光的危機。這也讓廖志峰萌生開書店的想法，希望完整陳列允晨所有出版的書籍，讓作者和讀者面對面交流。

面對資訊爆炸、新舊交替迅速的數位時代，廖志峰坦言感到困惑徬徨，常懷疑「我為什麼要這麼辛苦做出版？」他左思右想，決定選擇不放棄，而是到第一線，開一間書店直接面對讀者。

廖志峰帶著允晨出版社從南京東路的高樓搬進老街的街屋，前棟是有咖啡吧檯的書店、後棟就是出版社辦公室。他希望同事不只在後台「悶著頭」編書，也能來到前台喝杯咖啡和讀者交流。

民樂書坊不僅放允晨出版的書，連譯本的原文書也一一擺出，呈現允晨40年的歷史軌跡。他也將平台分享給同業，跟印刻、玉山社、心靈工坊、聯合文學等出版社談合作。

「我如果不開書店，允晨就沒有路了。」廖志峰說，想透過民樂書坊知道新世代的讀者在想什麼？允晨還可以為這個時代出什麼書？有了這家讓出版人和讀者面對面交流的書店，也許我們可以因此開發出不同的題材，也許我們還有機會往下走。

余英時

編校錯誤多 兩版本西廂記、世說新語下架 出版社致歉

西廂記、世說新語編校錯誤連連 2古籍出版社致歉下架

60歲開書店 元宇宙時代背水一戰 允晨廖志峰：這是我命中注定的書店

愛挑人妻 北教大已婚教授狂劈12女 5天內無縫約會3女

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

