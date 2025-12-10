文史工作者梁志忠收藏台灣文物 南投故事館見證生活變遷

南投縣文史工作者梁志忠是台灣文物收藏家。（記者賴香珊／攝影）

南投縣文史工作者梁志忠是副總統蕭美琴的表哥，也是台灣文物收藏家，收藏品從歷史文獻到庶民日用品，包括紅眠床、三輪車、南投陶及小學課本等，甚至洗髮粉外包裝的完稅證明、破碎碗盤、海報都悉心保存與修復，並投入教育推廣。

梁志忠的歷史興趣源自家族背景，祖父日治時期曾任草屯保正，參與日本 在台始政40周年台灣博覽會勸募工作，耳濡目染下，他體會物件背後的時代意義，養成保存生活物品的習慣。

「別人眼裡的雜物，在他眼中全是寶。」梁志忠說，他將生活經驗視為收藏源頭，所以收藏品幾乎都是台灣早期民生用品，大到「阿嬤嫁妝」之稱的紅眠床、梳妝台、三輪車，小到電視機登記證、郵票等都是他記錄地方社會變遷的重要素材。

他也投入文物修復，曾重組早期必備嫁妝腰桶，且為了上朱漆，向漆藝家黃麗淑拜師學藝；更曾歷時十多年，拜託故宮 博物院專家修復清代流傳下來、卻因921地震 碎裂的「四季花卉金魚缸」，展現對文物的珍視與執著。

梁志忠致力保存台灣早期文獻與文物，打造「南投故事館」收藏，也投入教育推廣，今年在台灣文獻館舉辦「咱ê老臺灣－古早臺灣民俗文物特展」，透過情境展示手法呈現過去台灣常民生活的老文物，他的表妹蕭美琴也專程前往參觀。

梁志忠說，他珍視的是最貼近庶民生活的物件，因為這些平凡之物，讓台灣歷史變得有溫度、有細節、更接近真實，所以他數十年來堅持，用個人力量補足地方史料的缺口，盼他的收藏能成為連結過去與未來的橋梁。