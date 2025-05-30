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逢甲國小校長游玉芬 熱愛山野把攀樹課變好玩

記者余采瀅／台中即時報導
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台中逢甲國小校長游玉芬（左）鼓勵教師受訓，取得攀樹證照後，再回校教學。（圖／逢甲國小提供）
台中逢甲國小校長游玉芬（左）鼓勵教師受訓，取得攀樹證照後，再回校教學。（圖／逢甲國小提供）

台中市逢甲國小校長游玉芬擔任教職30多年，教育歷練豐富，擅長做課程領導，到非山非市的國小任職後，她發揮所長，將攀樹、騎腳踏車等山野課程深化，讓課程更具吸引力，吸引學生慕名就讀。

來自南投縣國姓鄉的游玉芬，熱愛大自然，師大畢業後分發到台中市區的國小當教師。逢甲國小小而美，當得知逢甲開缺，她心想「一定要來這個學校」。

逢甲國小過去因台中國際高爾夫球場興建收購土地，附近居民幾乎搬離，全校學生數驟減，一度僅剩27人，險些裁併校，1994年開始發展爬山、攀岩、攀樹、騎腳踏車等特色課程，打開知名度，有森林小學美稱。

游玉芬接任後，保留特色教學，進一步整合深化課程。她說，以騎腳踏車來說，過去僅高年級騎腳踏車，但她將課程精緻化，小一就認識腳踏車，小二教導騎腳踏車的交通安全，小三開始騎腳踏車；高年級走讀社區，讓孩子分組自行設計路線。

攀樹也是逢甲的特色課程之一，游玉芬鼓勵教師受訓，取得攀樹證照後再回校教學，不僅上課時間變彈性，學生因對在校教師信任度高，也提升上課興趣。

逢甲國小也因教學特色，學生數逐年增加，甚至還有家長遷戶籍就讀，目前全校共107人，2024年入學新生16人中，只有五個是本地人。

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