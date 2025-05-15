新北動物之家站長 黃繼霆守護流浪動物10多年

黃繼霆守護流浪動物十多年，要為流浪動物找到溫暖的家。（記者張策／攝影）

新北中和公立動物之家站長黃繼霆，守護流浪動物十多年，他看過形形色色的飼主，有人寧願繳罰金棄養老病動物，也有愛心人士特地領養老狗讓牠們安度過餘生。他坦言，沒想過會待這麼久，因為對動物的熱愛選擇留下，提供最好的醫療與照顧。

47歲黃繼霆中興大學獸醫系畢業，曾在台大動物醫院任住院醫師，從小家裡就養狗，叔叔也是獸醫，高中便立志要當獸醫，比起與人交流，他更享受與動物相處。

他也曾考慮開設動物醫院，但因家庭考量，選擇較穩定的公職，因緣際會派任動物之家燃起他的熱情，他說「如果沒有來這裡，應該早就離開公職了」。

黃繼霆2011年進入動物之家，當時動物收容所的管理權還在各鄉鎮市公所清潔隊手中，缺乏妥善的醫療資源，許多動物即使生病、受傷，也無法獲得救治。當時規定收容七天後就要安樂死 ，這樣的制度讓他感到不忍，也讓他決定留下來，想為流浪動物多做一點事。

在動物之家工作看到很多流浪狗的故事，有隻狗在幼犬時，遭籠子夾住生殖器，導致壞死，最後必須重建尿道；還有馬爾濟斯誤食雞骨頭，導致喉嚨受傷，飼主得知手術費約2萬元台幣（約660美元），直接選擇棄養。

黃繼霆觀察，社會對動物福利的重視有進步，不管是政府、動保團體還是學校，都比以前更積極投入，但還有很長的路要走，他要為流浪動物找到溫暖的家。