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鼓勵兒女探索未知領域 林月霞「放手」培育3網紅

記者張瀞文／即時報導
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林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(圖／沈昌賢提供)
林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(圖／沈昌賢提供)

75歲的林月霞有六個孩子，其中老四是粉專有36萬追蹤者的神老師（沈雅琪）、老五是台灣少數的女性職業賽車手殺手蘭（沈慧蘭），小兒子沈昌賢是電競選手及主播，目前為旅遊攝影自媒體創作者。

兒女在不同的專業領域、非典型職涯各自精彩，林月霞常在出席孩子的簽書場合時被詢問教育方法，她不善言語，總是思索許久後作答不到五秒：「我…就是工作太忙沒時間管，他們就這樣了。」

開放 樂當孩子的隊友

「根本不是這樣嘛！」沈昌賢笑說為母親補充——他小學時寫作業，媽媽再怎麼忙都會陪他；幼時他瘦小，媽媽總是想辦法熬煮食補。一直到他成人，決定走電競之路，在那個電競產業尚未成形的年代，媽媽縱有擔心，也願意對不了解的電競抱持開放態度。

初成為電競選手那些年，沈昌賢收入少，生活困頓，媽媽不但會找各種理由匯生活費給他、還會寫信鼓勵他，母親的支持，給他能在未知領域拚搏的勇氣。

「我覺得孩子要養活自己並不難，當他有困難，當父母的有能力就暫時支援一下。」林月霞回憶，當時兒子很喜歡他的工作，也要時間探索這條路適不適合。

她不懂電競，也曾為孩子收入不穩定感到憂心。她總是想，孩子的教育程度比自己高，應該會有更寬更好的想法，「我還是當他們的隊友比較好。」農家長大的林月霞接著說起某次種花經驗，她撒下一包種子，泥土裡陸續開出不同的花朵，讓她驚豔。「養孩子就像養花吧，說不定哪一天就會長出非常燦爛的花朵。我們如果限制他，他也不會按照我們期待的長啊。」

憶起帶養孩子的過程，林月霞笑說，母親的擔心是有層次的。沈昌賢選擇電競，她只是無法無法想像他在幹嘛，但是沈慧蘭從國小老師轉行當賽車手，每次出賽都令她膽戰心驚，心裡吶喊：「很危險，你不要去！」真的遇到女兒，說出的卻是：「小蘭，你一定要注意安全，回家媽媽都會給你紅包。」她很明白，反對只會關上孩子的訴說，於是她在女兒在每次比賽後，無論成績如何都給一個紅包，一來希望祝福女兒好運，二來想讓女兒知道，媽媽等她平安歸來。

多聽 不急著發表意見

若要給成年子女的父母一個建議，「多聽少說最好」林月霞說，能夠做到這件事就夠了。就像聽朋友說故事一樣，感興趣地聽，別急著發表意見，若有需要，也要選擇適當機會，站在他的角度表達自己的想法。

「她算是我們的好朋友吧，因為她是一個不會評斷你的人。」沈昌賢說，他和姊姊們成年後，家裡常見的畫面是，「媽媽一邊煮著你愛吃的東西一邊聽你說話，就是聽、餵你喜歡的食物，沒有評斷，更不會急著要你反省。」母親的溫柔守護，願意放下焦慮、適度放手，讓家成為他們能分享心聲、遮風避雨的港灣。

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