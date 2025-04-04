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「建德大天使」李卓彥 馴犬高手用愛伴師生

記者邱瑞杰／專訪
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基隆市建德國中家長會副會長李卓彥，是老師口中的「建德大天使」。（記者邱瑞杰／攝影）
基隆市建德國中家長會副會長李卓彥，是老師口中的「建德大天使」。（記者邱瑞杰／攝影）

廿多年前慈濟大愛劇場「侯老師的故事」的女主角，是基隆市建德國中家長會副會長李卓彥的母親侯素珍。他因為媽媽的身教，熱心協助解決親師生難題，加上培育世界冠軍犬的經驗，肯花時間陪伴孩子，成為老師口中「建德大天使」。

侯素珍因罹患脊髓萎縮症，小時候無法像一般小朋友自在跑跳，常常跌倒，一度走過自卑歲月。在台東擔任小學老師後，更有照顧弱勢學生的同理心，故事曾被大愛電視台的大愛劇場拍成「侯老師的故事」。

受到媽媽影響，李卓彥在女兒就讀建德國小後加入家長會，還擔任小學籃球隊教練。年輕時愛養狗的他，具備「Ａ級指導手」資格，手邊有約兩百件參賽獎盃、獎狀，曾訓練出全台第一、亞洲第一和登錄世界冠軍的名犬。

教育孩子雖然不能和馴犬類比，但李卓彥發現，建立互信關係是兩者相通的道理。他說，當學生需要關懷協助時，除了解決當下的狀況治標，更要設法去懂這個孩子，知道問題根源，進而改變孩子及處境，並尋找資源規畫長久之計。

曾有名轉學生常對同學使用暴力，李卓彥得知他的家庭狀況特殊，花了許多時間去了解他，不時陪他去向被打的學生和家長道歉，這名學生後來又被迫轉學，抱著李卓彥哭泣，李仍每個月資助他飯錢、車票錢，希望延續導正他的機會。

李卓彥說，社會上有許多好人，串連起來力量更強大，能做更多好事。曾有學生因家庭變故，三餐不繼，早餐由老師負責，午餐在校解決，晚餐由他安排店家供應，每月結算。安樂區長簡翊哲得知後，又號召更多餐飲業者加入，讓學生免費用餐。

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