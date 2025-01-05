富邦金控副董曾銘宗 從歷史找興衰密碼

富邦金副董事長曾銘宗。（圖／曾銘宗提供）

富邦金控副董事長曾銘宗推薦《國家為什麼會失敗（Why Nations Fail）》一書，作者是2024年諾貝爾 經濟學獎得主戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）及詹姆斯．羅賓森（James A. Robinson）。這也是2024年諾貝爾經濟學得獎的研究主題及主要理論，本書援引大量歷史事件，讀來生動有趣。

雙城對照 結果大不同

曾銘宗指出，作者在書中提出諾加雷斯市（Nogales南北強烈對比、及南韓、北韓 鮮明對照這兩大例子，並檢視威尼斯文明走向歷史，及工業革命發展成功的關鍵因素，認為國家發展的關鍵因素是「政治及經濟制度」。

第一個例子是諾加雷斯市（Nogales），這座城市位在美國及墨西哥 邊界，被一道圍牆分成兩半，北半部是美國境內，幾英尺外的圍牆南方，則屬墨西哥。

這圍牆的兩邊，在家庭平均所得、學歷、年齡、政治制度都有很大差異，北半部的美國境內，家庭平均所得約3萬美元，成人多有高中學歷又長壽，更能「當家做主」決定哪個總統可以來領導國家，但墨西哥境內的半邊城市則全然相反。

一個城市兩邊為何有這麼大的差異？就地理和氣候來看沒有差別，主要是不同的政治、經濟制度所造成的結果。第二個例子南北韓，也是這樣的現象。

作者也檢視威尼斯文明從興盛走向衰退，最終成為歷史，以及光榮革命引發工業革命發展成功的關鍵因素。

為何威尼斯文明會成為歷史？作者指出，威尼斯擁有地理獨特的優勢，有利區域貿易，因此逐步發展為富裕的國家。

當時新貴家族透過貿易崛起，迫使政治制度變得更開放，當時管理威尼斯的總督由公民大會選出，公民大會是所有公民出席的會議。政治改革帶來制度創新，經濟制度允許創造新的合法企業形式和新類型的契約，金融創新速度很快，現代銀行業務即從此時的威尼斯萌芽。

新興企業家逐漸挑戰政治權力，但西元1286年後，國內高壓統治逐漸升高，隨後經濟制度也相應改變，1314年起實施貿易國有化，長程貿易成為貴族的專利，政治及經濟制度變得更具榨取性（由少數人所掌控），威尼斯文明因而走向歷史。

政經制度 繁榮的基石

工業革命成功的關鍵因素則是「光榮革命」。1688年英國光榮革命後，政府權力已經移轉到國會，權力賦予相當廣泛的社會階層，有限的民主漸漸強化。當時國會開始在經濟制度推行重大變革，私有財產權進一步被強化，奠立工業革命的發展基礎。

1760年代工業革命初期，在運輸、冶金、蒸汽動力及紡織生產機械化等出現重大創新，大幅提高生產效率；更重要的是，經濟制度重新建構，更重視私有財產及各種獨占機制逐步撤除，對創新者及企業家更有保障，並改善金融制度，英國經濟逐步發展，成為繁榮富裕的國家。

政治上的政治權力分配傾向多元，並建立法治制度；經濟上建立私有財產權及市場經濟體制，國家逐步繁華富裕。反之，政治制度權力集中於少數人手中，經濟制度是少數人榨取多數人資源的體系，既無法保障財產權，也不為經濟活動提供誘因，國家走向衰落貧窮。

歷經40多年的發展，中國大陸已是全球第二大經濟體，作者對其經濟快速崛起的論述是否正確？各界有不同看法，這些則有待未來歷史驗證。