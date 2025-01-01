台「二刀流」主計長 陳淑姿最愛逛夜市

在立委眼中，主計長陳淑姿外表嚴肅，但私下的她「很愛玩」，會到西子灣海泳、浮潛，愛拉二胡、大提琴、烏克麗麗，還擁有街頭藝人證照。(本報資料照片)

在內外夾擊的財政挑戰下，陳淑姿接任台行政院主計總處主計長陳淑姿以來，每天面對的是數兆元歲入與歲出的分配難題，她從地方官員躍為台灣「大掌櫃」，這位關鍵人物，有著什麼樣的背景與故事？

台南服務逾20年 熟夜市物價

陳淑姿畢業於東吳大學會計系，考上公職後從基層主計員起步，曾任新北市（原台北縣政府）稅務員，後調至省府主計處。也曾到國外進修。精省後，她調任行政院主計處第一局（現公務預算處），最終進入台南市政府主計處並一路升任主計處長，在台南市政府服務超過二十年，前後歷經許添財、賴清德 、李孟諺、黃偉哲等多位市長。今年5月20日，新任總統賴清德提名行政院長卓榮泰 任閣揆，陳淑姿則成為行政院主計長。

在立委眼中，陳淑姿外表嚴肅。私下的她卻「很愛玩」，會到西子灣海泳、到海中浮潛，愛拉二胡、大提琴、烏克麗麗，還擁有街頭藝人證照。同仁觀察她的性格「豪爽直率」，「公領域專業幹練、使命必達；私底下生活活躍，像大姐頭一樣親切」。

這也反映在陳淑姿任主計長後的首次立院備詢，當被問及「蚵仔麵線一碗多少錢？」她毫不遲疑回答「小碗55、大碗65元」，自曝常逛菜市場，力求掃除恐被視為「不食人間煙火」疑慮，她還加碼比較台南夜市與首都台北的夜市、菜市場三者的物價差異，「士林菜市場很便宜，有買過十個玉米100元，觀光夜市就比較貴」」。

在看似輕鬆的生活之外，她堅持以進修硬實力作為專業基石，熱中閱讀「專業硬書」，舉凡行政規則、政治經濟與企管相關書籍。主計總處同仁透露，「主計長很親切，常跟同仁說，遇到新的事務不要先說不、別害怕，要先去做看看，做多少算多少」。

助賴清德零舉債 受卓揆讚賞

對專業的執著，讓陳淑姿在實務中展現成效。她將理論付諸實踐，關鍵一役就是2010年台南縣市合併，合併後市府財政舉債達上千億，當時賴清德將償債列為首要工作。

當時陳淑姿任台南市主計處長，她交出亮眼成績單：短短幾年，透過嚴格財政紀律與開源節流，協助賴清德任內最後一年繳出「零舉債」佳績。這個成果，日後被閣揆卓榮泰形容其是：兼具開源與節流能力的「二刀流」主計長。這樣的實務經驗，為她接任行政院主計長奠定基礎。

上任後，陳淑姿迅速展現改革魄力。有感於過去每月公布的受雇員工薪資統計採平均值，常與勞工 感受脫節，她新增發布工業與服務業的經常性薪資中位數，並追溯到2020年1月的經常性薪資中位數，使勞工能更清楚理解自己在薪資分布中的位置。這項舉措被認為有效縮短數據與「體感落差」，讓統計結果更貼近現實。

對於如何應對工作中大量數據的挑戰，陳淑姿笑稱，這與練二胡的背譜方法相似：1天拉10遍、2個月拉600遍，對樂譜就滾瓜爛熟，「常用就會記得」她說。

但相較拉二胡、背數據，主計長掌管全台3兆歲入、3兆歲出，考驗著更高瞻遠矚的國際視野、因應多重挑戰的實力。

面對台灣有財劃法修法、外有經濟動盪和川普新政衝擊，愛在街頭表演、上菜市場關切民生的陳淑姿，如今站在台灣財政最前線，台灣的財政穩定與長遠發展，正等待這位「二刀流」主計長給出答案。