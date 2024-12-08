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陳樹菊成防詐代言人 退休都在讀書

記者尤聰光／台東即時報導
台東縣警局3日邀愛心菜販陳樹菊代言防詐，她分享遇到詐騙的經驗，提醒做人莫要有貪念，要記住天下沒有白吃的午餐。(記者尤聰光／攝影)
台東縣警局3日邀愛心菜販陳樹菊代言防詐，她分享遇到詐騙的經驗，提醒做人莫要有貪念，要記住天下沒有白吃的午餐。(記者尤聰光／攝影)

台東今年民眾遭詐騙金額達台幣1億2362萬元(約381.1萬美元)，縣警局昨邀愛心菜販陳樹菊代言防詐，她分享，曾有自稱銀行行員要她辦金融卡方便做生意，她愈想愈不對，打給當時的監察院長王建煊，王說是詐騙，才未上當。她說「做人莫要貪念，把心守好就不會受騙，要記住天下沒有白吃的午餐」。

73歲陳樹菊6年前因病退休，在家養病鮮少露臉，昨天她臉上多了笑容，身體健朗許多，她說，現在努力讀書，什麼書都看，「要把小時候沒讀的書讀回來，累積所讀的書，應該讀到高中了」，現在沒做生意，所存的錢較少，她量力而為捐款，能捐多少算多少。

陳樹菊說，她是生意人，對錢或數字很敏感，遇到有人要她辦卡、捐款、買東西或投資，心中就會警戒，請求縣府或警察幫忙，順利守住錢財。

她分享以前賣菜時，有自稱銀行行員要她辦金融卡好提領現金做生意，她去銀行辦卡時愈想愈不對，直接打電話給當時的監察院長王建煊，王告訴她是詐騙，警方也協助處理，對方就未再和她聯繫。

陳樹菊說，退休在家，三不五時就有電話推銷她買東西或投資的，她都回應說謝謝、不用，並會打給警方做後續處理。

警察局防詐宣導記者會由局長梁東山主持，他拿出各項詐騙統計數據，研析詐騙手段前3名，分別為高獲利、分紅的假投資最高，網路購物匯款拿不到貨及賣家消失的假網拍次之，第3名則為解除分期付款或設定錯誤等詐騙手段，全縣今年總詐騙金額1億2362萬元。

梁東山提醒少看來路不明的廣告資訊，接到可疑電話或訊息，甚至親朋好友來電借錢或投資，務必求證再求證。

投資 退休

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