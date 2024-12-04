石刻大師張贊南 作品留金門地標

金門石刻大師張贊南的一生充滿傳奇，憑藉著精湛石藝，在金門打出一片天。(記者蔡家蓁／攝影)

105歲張贊南是今年金門文化獎得主，一生充滿傳奇色彩，從貧苦的惠安少年，憑著精湛石藝在金門落地生根，靠「打石」闖出一片天。見證金門從戰地走向和平的歷史變遷，為金門留下不少作品，包括「擎天水庫」碑銘，及臨摹的「漢影雲根」石刻，均出自其精湛技藝。

張贊南出生在大陸以石雕業聞名的福建惠安縣東嶺鎮西梁村，出生前一個月父親過世，他12歲時喪母，生活清苦。7、8歲時，在村裡讀了1年多私塾，學習了《大學》、《論語》等經典，短暫的學習經歷，成為他日後閱讀及創作的基礎。

為了謀生，17歲那年張贊南在胞姊牽線下，拜鄰村的惠安老師傅鄭贊成為師，學習石匠技藝。鄭對他傾囊相授，教導打石、爆破採石、打鑿石條等技術。

1949年9月24日，張與師傅一行7人，在廈門受陸軍200師招募到金門參與構築碉堡、交通壕溝等工事，沒想到山河變色，再也回不去家鄉，與2位姊姊一別40年。

1955年，金防部錙重營將石工隊解散，張贊南結束5年軍旅生涯。因為被強徵當兵的名冊出生日期有誤，比實際早12年，連帶退伍令上出生日期錯誤，讓他申請榮民就養身分遭遇不少麻煩。

退伍後的張贊南在金門古區村成家立業，繼續打石維生，與妻子陳布治育有4男3女，並照顧岳父母到終老，之後遷居到金城鎮鳳翔新莊。

除了民間的石作，張贊南也參與許多金門著名地標的石刻工程，包括「擎天水庫」、「漢影雲根」、「中山紀念林」、「靜觀」等。他與同鄉李水元匠師合作，以一鑿一斧，在堅硬岩壁上刻下了歷史印記。