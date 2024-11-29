翁綵霞為遺體化妝 「比跟活人共事簡單」

48歲的翁綵霞從業21年，從會計室小妹轉職為遺體化妝師，至今服務人數逾8萬。(記者鍾維軒／攝影)

台北市立第二殯儀館有一群專為遺體化妝的禮儀師，讓亡者體面走完人生最後一程。48歲翁綵霞從業21年，從辦公室小妹轉職為遺體化妝師，至今服務逾8萬亡者，旁人看來忌諱的工作，她卻充滿熱情，堅信是使命。

翁綵霞畢業於中興大學企管系，曾在北市民政局會計室工作，原想邊準備公務員考試，當時主管告知殯儀館有職缺，她沒想太多就答應。當時1名化妝師每年約處理4000人，民俗旺日1天超過30人，前輩們起初都認為她無法待超過3個月。

「有機會就試試，沒想到愛上這份工作。」翁綵霞說，自己誤打誤撞踏入這行業，只要把亡者服務好，就沒有投訴和抱怨，比跟活人共事簡單。她說，像2015年復興航空空難、2017年蝶戀花遊覽車翻覆事故多人罹難，每具遺體都需縫補，頭顱破損也要趕在遺體腐壞前修復，累是真的累，最後家屬看見成果忍不住抱著化妝師們痛哭，感傷之餘也覺得辛苦沒有白費。

她也分享，有些人肌肉攣縮，冰存後皮膚更脆弱，穿衣要有技巧以免受傷；若臉頰凹下就要塞棉花撐起，最難處理是臉部開放式骨折，只能盡量重建骨骼，讓臉看來完整，「畢竟我們不是魔術師」。

外界認為殯葬業有不少禁忌，翁綵霞說，其實只有別亂講話，「任何人被亂開玩笑也會不開心」，她深信這份工作可讓逝者安息、生者少點遺憾，這樣就夠了。