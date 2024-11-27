議員李眉蓁為愛女 手作保養品 只送不賣

高雄市議員李眉蓁自製的手工洗髮餅，連老公都愛用。(記者徐白櫻／攝影)

從議員、高雄市長補選到立委，高雄市議員李眉蓁五年參與五次選舉，排山倒海的壓力一度讓她健康亮紅燈，為轉換心境投入乳液、手工皂、洗髮餅DIY，意外培養一群忠誠顧客，「訂單」多到需排隊等待。這些純手工產品不僅不計成本，且只送不賣，全源自愛女兒的心。

李眉蓁畢業於正修科大化工系，2020年投入高雄市長補選，爆發論文抄襲事件，後遭中山大學撤銷學位。為雪恥重返母校攻讀碩士，最後以「屏東聖羅勒萃取物之功能評估」為題，重獲碩士文憑。

「因為不甘心，所以選擇從最擅長的領域重新出發。」李眉蓁手中攪拌椰子油，一邊解釋聖羅勒是類似九層塔的香草，可萃取精油加入護膚品。

談起踏上手作之路，李眉蓁說，手作護膚品對化工科系來說不困難，她歷經多次試管才生出寶貝女兒，豈料女兒自幼皮膚敏感，若用化學產品容易搔癢，為解決這個棘手問題，她花心思找到義大利 莊園生產的優質橄欖油當原料，擠出時間手作各類潔膚與保養品。

李眉蓁把手作保養品分贈親朋好友使用，經口耳相傳，同黨議員及轄區選民都是忠實主顧，愈來愈多人排隊等她DIY產品。

李眉蓁鍾愛肖楠、檜木等木質類植物精油，若覺得壓力大就開始做手工皂，藉此轉移注意力，「這些味道有療癒感，能夠撫平煩躁心情」。

她說，手工皂的原料為植物油，不使用化學皂基及防腐劑，所以需要時間皂化，不能馬上用。

她說，洗髮餅、口紅也非常容易，市售洗髮精為追求頭髮柔順，大多含矽靈，其實洗髮餅只要混和椰子油起泡粉、橄欖油、何首烏粉、精油及鯨蠟硬脂醇（乳化劑），過程不到2小時。

護唇膏更簡單，橄欖油加蜂蠟，倒入模具後放入冰箱冷卻脫模，不到十分鐘即可完成半打護唇膏，若加入色粉就變成口紅。

某日系品牌卸妝油強調以天然植物油為基底，每逢周年慶還吸引不少人排隊。李眉蓁說，其實只要使用優質橄欖油，小成本就能做出同等級卸妝油，絲毫不困難。為讓DIY產品拿得出手送人，李眉蓁還設計商標與包裝，且附上成分及保存日期。