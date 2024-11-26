重返金融圈 富邦金控曾銘宗「做什麼 像什麼」

富邦金控副董事長曾銘宗對金融懷有特殊情感，他說，金融業是他最熟悉、也最喜歡的領域。(本報資料照片)

今年6月，曾銘宗以富邦金控副董事長身分，首次代董事長蔡明興主持股東會。在鏡頭聚焦下侃侃而談，「我們看好全球經濟漸入佳境，富邦金控對可能的參股、併購機會都會考量評估，伺機擴大富邦金控版圖，朝亞洲一流金融機構目標邁進！」這是一個全新角色，但鎂光燈前的曾銘宗，依舊流露出堅定。

5個月後，11月11日，富邦金召開重大訊息記者會，宣布旗下富邦投信將以18.03億元至20.44億元(台幣，下同)間的價格，吸收合併日盛投信。富邦預期，雙方合併將有助富邦投信提升資本效率、達到成本優化、強化銷售業務，可擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。

在富邦的新聞稿中，重申將持續朝「成為亞洲一流資產管理公司」企業願景邁進，與曾銘宗日前說的話不謀而合，曾銘宗出任金管會主委時，壯大本國金控走出海外大亞洲盃，就是他非常重要的政策。

行動派 邊工作邊拿博士

轉戰富邦金後，從政八年的他，再度回到自己鍾愛的金融領域，而富邦投信合併日盛投信，不但是富邦金完成合併日盛金整合旗下子公司最後一哩路，也是曾銘宗重回主場、繼續推動併購的具體實踐。

曾銘宗出身嘉義農村，有著鄉間孩子特有的腳踏實地、勇闖敢衝性格。早年在合作金庫任職期間，年僅40歲就成為行庫最年輕總經理，卻不拘泥於傳統的「坐鎮等待」，而是帶領團隊親訪大客戶，締造合作金庫超越台銀、放款量全台第一的佳績。在財政部 次長任內，他更以敏銳的市場直覺和謹慎操作，為國安基金賺進374億元，被譽為獲利績效最好的「最強操盤手」。

這與其座右銘有關，他說，「豫則立，不豫則廢」，總期許要「做什麼、像什麼」，在不同的跑道力求完美。他多年來的自我要求就是「今天能做到的事，絕不留到明天」。堪稱行動派。在工作忙碌之餘還利用空檔取得台北大學企管博士學位。

有肩膀 更有膽識當壞人

「他是一位有肩膀的長官。」多位與曾銘宗共事的老部屬一致這樣評價。面對難題，他總是選擇迎難而上，甚至有膽識「當壞人」。例如，任金管會主委期間，他不僅監理全體金融業，推出多項興利措施，還推動已禁止25年的當沖交易制度解禁。此外，對國華、幸福、朝陽三家長期懸而未決的壽險 公司問題，他果斷出手處理，堪稱史上規模最大的保險 公司治理工程。他還大幅提高銀行、保險及證券業的裁罰金額，希望以此加強對不肖業者的嚇阻效果。

曾銘宗並非只在金融業有亮眼表現，進入國會後仍展現過人的適應力與執行力：脫下筆挺西裝、改穿夾克，每次會期都在早上6點多第一個至立院報到，在動輒衝撞的場合裡，捲起袖子跟著黨內同志衝。

但無論經歷多少變遷，曾銘宗始終對金融懷有特殊情感。他曾描述，金融業是他最熟悉、也最喜歡的領域。如今擔任富邦金控副董事長，希望能透過自己的專業和經驗，協助富邦金在亞洲大展宏圖。

下一步 併購壯大富邦金

「金融機構的資產規模要夠大，才能承擔風險。」這是曾銘宗對富邦金的戰略觀察，他說，自我成長太慢，併購才是快速擴大關鍵，不僅是規模經濟的體現，更是提升產品多元化與市場競爭力契機，「亞洲化是富邦金的目標，我們會一步步實現這個願景。」

帶著熱愛工作的初心，他以行動證明，無論是金管會掌門人、國會上幹得起勁的黨鞭，還是重回「金融本命」的策略家，都能努力將每段旅程走得熠熠生輝，留出一道道不斷挑戰、轉型、再啟程的生命軌跡。