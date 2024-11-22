蔡朝陽 克制痛苦 跳脫紅海 開發風電葉片

上緯投控董事長蔡朝陽 （本報資料照片）

首家登陸大陸科創板的台企上緯新材料，母公司上緯投控董事長蔡朝陽，不僅是全球風力發電百大影響人物，靠著「勇於挑戰陌生領域」、「克制痛苦與跳脫紅海」，帶領企業創造新的成長曲線，而今年所推動的可回收樹脂EzCiclo，已成功導入西班牙車廠LIUX車身部件等產品。

組建循環經濟聯盟

除了電動車車身，EzCiclo也已經取得全球首張GRS認證100%再生碳纖維認證，並打入包括遊艇、羽球 鞋、自行車水壺架、高爾夫球桿頭、CCL銅箔基板等產品，實現商品化。

蔡朝陽表示，塑膠或是所謂複合材料有兩種，一種叫做熱塑性，一種是熱固性，熱塑性就像寶特瓶，喝完以後可以再去抽絲，可以再去繼續去做寶特瓶。

而熱固性類似熟雞蛋，沒辦法恢復原貌，「公司內部一直腦力激盪，想是否可以在樹脂裡建一個鎖，當要用時可以用鑰匙把它打開，或是建立一個化學方程式，然後用另一個東西把它切斷，然後這個材質是可回收，」但是事實上它並沒有改變這一個產品的工藝、物品。

他指出，其實全世界許多人陸續發表相關技術，但現階段沒有大量生產，其實化學材質的裂解並不難，要用強酸強鹼，只是裂解後如何把強酸堿強鹼再分離出來，是非常的高成本，上緯是首家把化學材質裂解後再回收使用。

蔡朝陽坦言，推動可回收材料其實滿辛苦，除了創新者的孤獨，口袋還需要有一些錢，他還籌建國內第一個「可回收低碳循環經濟聯盟」，聯盟精神主要圍繞於建構生態系、創造價值、串聯綠色供應鏈及爭取外部資源，並廣邀產官學界、甚至開放競爭同業共同參與。

念清華大學研究所時就專攻高分子材料（macromolecule），也就是複合材料，蔡朝陽不僅產生很大興趣，也萌生創業想法，畢業後兩年，就在 1992年創立「上偉企業社」（上緯企業前身），專門生產環保、高效能的耐腐蝕材料。

投入風電打耐力戰

蔡朝陽表示，當時台塑有一個溶劑，找不到容器裝，連金屬也沒辦法，於是他就去提案、實驗，讓他開發出的複合材料可以裝強酸鹼，「結果他們嚇一跳，說這麼難的東西你也能做出來。」他笑著說，可能那時候是初生之犢不怕虎，就喜歡選最難的去挑戰，所以在1992年創業以後，因為技術受肯定，公司第一年就獲利，隔年開始賺錢。

2000年上緯進入入東南亞 、大陸，之後改成產品擴張策略，增加風電葉片樹脂。2011年，蔡朝陽打算以16 億預算，搭建兩支示範風機，被董事會再三勸阻。因為這在當時是一條未知的路，台灣缺乏技術、經驗，沒有人知道蓋不蓋得起來。

於是他一個人騎腳踏車環島12天，思考要不要投入離岸風電開發，「當時所有人都不看好，真的很孤獨，一定要有耐力戰。」回公司後，蔡朝陽仍繼續堅持要做，在向董事會第11次匯報後，董事會要求完成兩件事，一是通過環境影響評估，另一個是拿到政府示範補助辦法，才投入離岸風電開發。

然而蔡朝陽卻遇到一個月天天燒掉 1200萬(台幣，下同)的窘境，過著電話一響就害怕的日子。原來當時遇到了颱風，停泊在基隆港裡、載著風機的上緯船隻，被要求開出港口，當船隻往南行駛到台北港，想入港停泊時卻被攔了下來，只好開到台中港，然後再到安平港。

攜手外商前進國際

面對這次奇幻漂流，他表示每個港口都表示相當重視上緯的船隻，但開完會後仍不希望上緯停在港口，最後到了高雄港，在詢問可以進港口加油後，就叮嚀船長死守在港口裡，無論如何都不可以出港。

克服萬難後，上緯2016年在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港外海，成功吊裝兩座離岸風機示範機組，裝置容量8MW（百萬瓦），2017年拿下海上風力發電機組電業執照。接著又和丹麥沃旭能源（Orsted）、日本捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資 集團共同投資，投入海洋風電第二階段開發，裝置20支風力發電機，總容量120MW，每年發電量可供12萬8000家戶使用。

然而，2018年，上緯卻在離岸風電風場遴選中，在第二階段全數落選，最終出售子公司上緯新能源。

而當時在大陸風電葉片市占高達45%的上緯，也面臨大陸同業的削價競爭，不想繼續陷入紅海的蔡朝陽，決定回歸本業，深入環保耐蝕樹脂、風電葉片樹脂和碳纖維複合材料。

蔡朝陽坦言，「當時沒被選上真的很難過，就像是不被這塊土地認可，是內心的一個烙印，永遠洗不掉。」但他並沒有因此一蹶不振，「既然這條路走不通，那就是試試別條路，下定決心要做，就沒有解決不了的困難。」

上緯也因此得到一個打世界盃的經驗，蔡朝陽自豪地說，上緯與西門子歌美颯開發出可回收風電葉片，現在已經做了30支，即將再做121支，明年第2季將在北歐裝機。

回憶起2016年做離岸風電示範場的時候，曾受到當地許多漁民反對，蔡朝陽表示，當時沒多想，每個周末就去跟他們聊天，關心漁民家裡有什麼事，有廟會活動也參與，後來得到 94.5%的贊成。

他表示，「即使不贊成的漁民組自救會，我也沒把他們當仇人，曾有一次開說明會，有人生病沒來，我就趕快去他家問候、送禮，這不是做作，這是真性情。」

對國際大廠的策略就不一樣。他表示能夠打進西門子、全球風機龍頭三菱重工維特斯（MHI Vestas），看重的是供應商的實力，看供應商有沒有辦法降低成本。「整個過程，你得去展示、告訴他，你跟我合作，對你長遠是好的，我有辦法穩定供貨，開發出更好的樹脂給你。」