「財經小內閣」劉鏡清 圖解天下局

國發會主委劉鏡清喜愛數字、善於圖解，兩年前在賴清德讀書會上，手繪四大資圖盤點問題，自稱「一張圖勝過千言萬語」，意外鋪展仕途。(記者陳正興／攝影)

動筆，改變了國發會主委劉鏡清的人生。

「小時候爸爸叫我寫日記，回顧今天、展望明天。我雖然沒有每天寫，但養成習慣：每天睡前把事情想一遍」。他從此「在腦中寫日記」，劉鏡清說，每天回顧犯的錯、重新修正，這樣的習慣，影響半生。

小學五年級，老師出了一道困難的數學題，還誇口：能在5分鐘解出來的人是天才。結果劉鏡清在5分鐘內交卷，讓老師都驚詫他的邏輯能力，也讓「使用數字」的偏好如同隱形的線，牽引他的一生。

手繪4張圖 賴清德 印象深

未曾想過，2022年應邀一場讀書會，時任副總統的賴清德問他如何看台灣薪資、企業經營、產業策略？自小養成的動筆習慣，竟掀起蝴蝶效應。

劉鏡清當場拿起白板筆，先後畫出三角形、五角形、矩陣圖和國內生產毛額（GDP）增長圖，分析說：台灣需要擴大高競爭力產業、創造更多高薪職位、改變軟硬體發展不均問題，並吸引國際人才、創造永續競爭力。

「一張圖勝過千言萬語」，劉鏡清證實，當時清晰的圖解，讓賴清德印象深刻。

兩年後，劉鏡清喜迎退休 ，都已在日本購屋準備入住，賴清德的越洋電話改變他的人生行旅：回台，出任有「財經小內閣」之稱的國發會主委。

退休扛重任 「何春盛害的」

從閒適退休變成扛起重任、還要在立院被質詢，當年引薦劉鏡清參加讀書會的經濟發展委員會顧問何春盛戲稱：他說是我害的。但何春盛解釋，引薦劉是因為「劉鏡清對台灣有熱忱，他希望有更好的台灣！」

何與劉相識逾20年，看好劉鏡清「在IBM 和資誠時期輔導很多企業，有宏觀的觀察，他也非常有論述能力！」因此某一回賴清德讀書會前，他決定邀劉來演講。

劉鏡清以圖解方式盤點問題、提出建議，自該次會議後就成為讀書會班底，與何春盛都在「經濟組」前後進行10來次會議。何春盛說，他們也曾在讀書會提出「台灣未來10年面臨的10大問題」等重大議題，而劉針對服務業、中小企業、傳產及基層勞動力供給不足等困境，提供許多見解，有「許多創意」。

但打動賴清德的，絕非天馬行空的創意，而是能以圖論事，提供藍圖。

當企業醫師 找問題的問題

劉鏡清接受本報專訪時，回憶IBM期間，他期許成為企業醫師，不能只看表面病徵致頭痛醫頭、腳痛醫腳，而要找到「問題背後的問題」，因此每每聽完客戶陳述，他會問對方至少5個Why（為什麼），透過層層追問找出核心病灶。

IBM高層透露，當年劉鏡清努力又好勝，為了像海綿一樣不斷吸收，下班後還自己在外上課進修，他的學習也能實際活用、被主管看見、不斷超越前輩，讓他從基層專案管理師一路升遷，巔峰時期帶領500多人，「是IBM有史以來，升遷最快的總經理」。

何春盛當年則是工業電腦廠研華科技中國區總經理，劉鏡清帶團隊協助研華導入IBM3大方法論：業務領導力模型、整合產品開發策略、全球整合型企業，「這些策略影響研華很深，讓集團從傳統外銷公司變成全球整合的公司」，何春盛說，「他帶領的IBM顧問團隊，是改變研華格局相當重要關鍵」。

劉鏡清2012年加入資誠。在業界眼中，劉接觸到更多台灣中南部小企業，他把IBM經驗帶入，讓資誠幫中小型製造廠產業升級、做企業資源規畫時有創新見解。

強調台灣可成「小國強權」

有IBM時期擔綱國營企業、大型金融業顧問經驗，再加上資誠時期輔導中南部小公司時建立的網絡，讓他成為部會與產業溝通橋梁。接受專訪時，劉以日荷韓為例，強調台灣也可成為「小國強權」，以特殊資源與強勢技術締造競爭力，「但半導體之後是什麼？需要定調」。

專訪尾聲，劉鏡清突然憶起，在IBM時曾前往竹科拜訪數家百億營收等級的大企業，結束時「突然湧現1個念頭，希望下場大雨，把那些鼻孔朝天的經理，統統淹掉！」

那些經理質疑他：我公司這麼成功，你有什麼資格教我？「他們自我滿足的程度讓人不可置信」，劉鏡清感嘆，這些台廠眼界狹隘，活在自己的世界，而不是積極比較的世界，「我們是要一時的成功，還是長期的成功？」

61歲 為國家把脈競爭力

時移世易，產業大浪淘洗、地緣政治動盪，當年狂狷者未必依然得意，劉鏡清已成政治要角，要帶領台企接軌國際、扶植護國群山、培育未來人才，從企業醫師變國家發展醫師，把脈台灣競爭力。

11歲，他用5分鐘交卷震驚老師，50年後，61歲的劉鏡清能否驚豔台灣？乃至於讓台灣用多元風貌驚豔世界？是他人生下半場，最新的國家級考題。