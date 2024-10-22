寧德時代董事長曾毓群 下鄉設廠 助窮人翻身
寧德時代董事長曾毓群出生於福建寧德嵐口村的一個普通農民家庭，如今寧德時代成為全球動力電池龍頭，他的身價一度高達人民幣2500億元（約新台幣1.1兆元），胡潤百富榜排名第四，但他樂於幫助窮人，甚至把工廠設在貴州的偏遠鄉下，以幫助當地人有工作，解決貧窮問題。
曾毓群表示，小時候他的家鄉非常貧窮，所以他會想辦法能克服所有困難，其次是有非常堅強的意志，不容易被打敗，且不會過多關注富有的人，曾有人告訴他，為什麼不享受你的生活？你可以買一個大院子好好享受。但對他來說，這沒有太多的快樂，他必須克服困難，做一些偉大的事情來支持窮人，同時也支持世界上可再生能源，你會非常高興，所以他喜歡在貧困地區投資製造業。
曾毓群從小就非常聰明且勤奮好學，1985年，17歲的曾毓群提早一年考到上海交通大學船舶工程系，畢業後分配到福建某家國有企業，儘管工資不高，卻是讓大多數人羡慕的鐵飯碗，但在國企工作三個月後，曾毓群辭職了，買了一張往南方的車票，隻身一人來到東莞新科電子廠工作，這是一家港資企業，十年後他31歲，成了新科最年輕的技術總監，也是唯一來自大陸的總監。
2004年底，福建寧德市蕉城區的政協主席鐘家堯來到東莞找曾毓群，隨行的還有寧德蕉城區政協副主席、政協機關辦公室主任、區委統戰部的部長和副部長、區工商聯的黨組書記，他們的目的就是希望曾毓群到寧德設廠。
他鄉遇故知是華人千百年來一直信奉的幸福時刻，同鄉情結對福建人來說尤其重要。曾毓群盛情招待來自家鄉的客人，並且還把公司裡其他寧德籍的員工一起找來吃飯，曾毓群很想返回家鄉創業，但當時的寧德卻還沒有能夠容得下大企業的環境。
新能源產業是高科技產業，最需要的是資金、技術和資訊，而地處閩北山海之間的寧德，一沒高速公路，二沒高鐵，甚至連外文報紙、電視都看不到。
曾毓群當時就埋下回寧德創業的種子，幾年之後，閩粵高速公路通車、高鐵站建成，先進高效的基礎設施讓寧德有了承載世界級的大型企業物理條件。2008年，寧德新能源科技公司成立，2011年，曾毓群將動力電池事業部從母公司中獨立出來，隨即全體前往寧德。至此，世界新能源動力領域的王者級選手寧德時代正式登場。
也因為寧德時代的總部及工廠設在福建寧德，讓當地的年輕人可以就近工作，收入也因為公司的營運成長而節節高升，不僅改善家庭環境，甚至改變寧德市的城市風貌。
曾毓群說：「寧德時代可以將製造業投資到一些貧困地區，這樣他們的家長就不需要到大城市工作，把孩子留在家鄉。這就是為什麼我們在貴州投資製造業，在河南投資，這樣的事情對我來說非常快樂，讓農村地區更加強大」。
曾有記者問曾毓群當你遇到年輕人時，你會給他們什麼建議？曾毓群說：「我的建議是要有耐心，要努力，因為你有機會」。
隨著寧德時代股價的一路飛漲，寧德時代一度成為一家市值超過人民幣1兆元的企業，這也讓曾毓群身價水漲船高。2021年5月在富比士實時富豪榜，曾毓群還以身家345億美元排名全球42，超過香港首富李嘉誠。並在2023年10月，以人民幣2,500億元財富排名《2023年胡潤百富榜》第四名，但他始終沒忘記窮人對公司的幫助。
曾毓群在鄉下地方設廠，一方面土地及人力成本較低，另一方面也靠近鋰礦等原材料產地，因此就連青海也有寧德時代的工廠，還能夠符合官方的「扶貧政策」，可謂一舉數得。
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