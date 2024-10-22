寧德時代董事長曾毓群 下鄉設廠 助窮人翻身

全球動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群喜歡在貧困地區投資製造業，提供當地人就業機會。 （中通社）

寧德時代董事長曾毓群出生於福建寧德嵐口村的一個普通農民家庭，如今寧德時代成為全球動力電池龍頭，他的身價一度高達人民幣2500億元（約新台幣1.1兆元），胡潤百富榜排名第四，但他樂於幫助窮人，甚至把工廠設在貴州的偏遠鄉下，以幫助當地人有工作，解決貧窮問題。

曾毓群表示，小時候他的家鄉非常貧窮，所以他會想辦法能克服所有困難，其次是有非常堅強的意志，不容易被打敗，且不會過多關注富有的人，曾有人告訴他，為什麼不享受你的生活？你可以買一個大院子好好享受。但對他來說，這沒有太多的快樂，他必須克服困難，做一些偉大的事情來支持窮人，同時也支持世界上可再生能源，你會非常高興，所以他喜歡在貧困地區投資 製造業。

曾毓群從小就非常聰明且勤奮好學，1985年，17歲的曾毓群提早一年考到上海交通大學船舶工程系，畢業後分配到福建某家國有企業，儘管工資不高，卻是讓大多數人羡慕的鐵飯碗，但在國企工作三個月後，曾毓群辭職了，買了一張往南方的車票，隻身一人來到東莞新科電子廠工作，這是一家港資企業，十年後他31歲，成了新科最年輕的技術總監，也是唯一來自大陸的總監。

2004年底，福建寧德市蕉城區的政協主席鐘家堯來到東莞找曾毓群，隨行的還有寧德蕉城區政協副主席、政協機關辦公室主任、區委統戰部的部長和副部長、區工商聯的黨組書記，他們的目的就是希望曾毓群到寧德設廠。

他鄉遇故知是華人 千百年來一直信奉的幸福時刻，同鄉情結對福建人來說尤其重要。曾毓群盛情招待來自家鄉的客人，並且還把公司裡其他寧德籍的員工一起找來吃飯，曾毓群很想返回家鄉創業，但當時的寧德卻還沒有能夠容得下大企業的環境。

新能源產業是高科技產業，最需要的是資金、技術和資訊，而地處閩北山海之間的寧德，一沒高速公路，二沒高鐵，甚至連外文報紙、電視都看不到。

曾毓群當時就埋下回寧德創業的種子，幾年之後，閩粵高速公路通車、高鐵站建成，先進高效的基礎設施讓寧德有了承載世界級的大型企業物理條件。2008年，寧德新能源科技公司成立，2011年，曾毓群將動力電池事業部從母公司中獨立出來，隨即全體前往寧德。至此，世界新能源動力領域的王者級選手寧德時代正式登場。

也因為寧德時代的總部及工廠設在福建寧德，讓當地的年輕人可以就近工作，收入也因為公司的營運成長而節節高升，不僅改善家庭環境，甚至改變寧德市的城市風貌。

曾毓群說：「寧德時代可以將製造業投資到一些貧困地區，這樣他們的家長就不需要到大城市工作，把孩子留在家鄉。這就是為什麼我們在貴州投資製造業，在河南 投資，這樣的事情對我來說非常快樂，讓農村地區更加強大」。

曾有記者問曾毓群當你遇到年輕人時，你會給他們什麼建議？曾毓群說：「我的建議是要有耐心，要努力，因為你有機會」。

隨著寧德時代股價的一路飛漲，寧德時代一度成為一家市值超過人民幣1兆元的企業，這也讓曾毓群身價水漲船高。2021年5月在富比士實時富豪榜，曾毓群還以身家345億美元排名全球42，超過香港首富李嘉誠。並在2023年10月，以人民幣2,500億元財富排名《2023年胡潤百富榜》第四名，但他始終沒忘記窮人對公司的幫助。

曾毓群在鄉下地方設廠，一方面土地及人力成本較低，另一方面也靠近鋰礦等原材料產地，因此就連青海也有寧德時代的工廠，還能夠符合官方的「扶貧政策」，可謂一舉數得。