天火數位洪英超 電競遊戲勇闖江湖

天火數位董事長洪英超。(記者黃義書／攝影)

遊戲研發商天火數位成立於2018年6月，主要業務包含開發手機遊戲、PC遊戲、Switch遊戲、Apple遊戲，並且擁有台灣罕見的VR遊戲研發能力，近年來更積極開發本土電競遊戲，被市場視為相當具有發展潛力的新銳遊戲公司。

由於全球遊戲產業典範已從過往PC端轉向手機端，而中國大陸手機遊戲開發實力與速度都相當驚人，台廠在過去幾年吃盡苦頭，許多遊戲研發商在不敵市場競爭，一一陸續倒下，因此台灣目前僅存的遊戲研發商幾乎所剩無幾，而天火數位仍堅持走研發路線，而且能持續存活在市場上，軟實力不容小覷。

天火數位董事長洪英超 指出，台灣是一個非常特別的遊戲市場，儘管人口數並不多，但是每位玩家的消費力卻相當驚人，在全球排行第五，因此無論是大陸、南韓 、日本、美國等遊戲廠，都願意投入資源前來插旗。

洪英超進一步表示，正因為全球遊戲商都來台灣搶商機，造就台灣遊戲市場不僅百花齊放，而且千錘百鍊，最終形成現今多元化的包容市場，但同時這也意味著競爭異常激烈，想要存活下去相當不容易。

缺乏關稅 保護 軟實力決勝負

根據台灣遊戲產業振興會研究報告指出，台灣玩家去年在手機遊戲上平均每月花費介於301元至3000元(台幣，下同，約9至92元)的人數約占43.7%，為最大宗，每月花費在3萬元以上的「大課長」（意即高消費玩家）則高達8%，而每月花費不到百元的人則占9.6%。

從上述數據顯示出台灣遊戲市場的付費能力與意願確實相當高，且對任何類型的遊戲接受度都相當高，因此許多海外遊戲研發商都喜歡來台進行新品上市，因為台灣的付費比數據確實相當具有參考性。

然而，即使台灣遊戲市場充滿商機，但台廠卻無法享有地主優勢。洪英超指出，隨著手機遊戲崛起後，遊戲產業早已全球化，而遊戲產品也沒有像製造業有關稅壁壘保護，因此台廠必須要靠自己的軟實力，才有機會在市場站穩腳步，而研發能力就是市場競爭力的核心關鍵，這也是天火數位為何選擇較難走的路。

事實上，過去台灣手機遊戲市場受到大陸影響很深，一方面是因為語言共通，二方面是大陸製的遊戲產量極大，而且都是經過高度競爭後，東進台灣市場，而台廠的人力、資金無法與陸廠相提並論，開發速度也差了一截，在市場上節節敗退並不令人意外。

不碰3A級大作 銀彈用在刀口

洪英超指出，2019年至2021年時，大陸遊戲版號一度緊縮，當時讓不少台廠好不容易喘了一口氣，也讓許多台廠開始思考未來的產業發展走向必須要改變，不能再跟陸廠正面對決，一定要走出不一樣的路，才有機會存活下去。

洪英超進一步表示，台灣遊戲研發商在歷經多年的市場洗禮下，目前正朝向細緻化發展，也就是在手機遊戲方面，盡量不去碰3A大作等級的開發，畢竟一投入可能就是數千萬台幣的開發費，萬一失敗很可能一次就讓公司陷入經營危機。

洪英超表示，唯一能避開與陸廠硬碰硬的方式，就是打造具有創意的遊戲產品，目前許多台灣獨立遊戲開發商都做得很不錯，雖然這些小而美的遊戲較難創造出龐大的營收，但卻足夠讓開發商存活下去，甚至有機會持續練兵，搞不好就會因此出現下一個台版「Candy Crush」。

由於MMO（角色扮演）手機遊戲市場競爭激烈，而且如果沒有龐大的資金進行行銷，失敗率相當高，因此天火數位近年來決定將研發資源轉向競品較少的電競遊戲，期盼打造台灣本土電競遊戲，全面搶攻商機。

洪英超指出，隨著電競遊戲已被列為體育競賽項目，甚至成為國際體育競賽的一環，因此市場發展空間相當具有潛力，而天火數位過去也曾開發過鬥塔類電競遊戲，因此本身具有經驗，公司正全力耕耘此一項目。

據了解，由台灣上櫃遊戲公司昱泉發行、天火數位所開發的電競遊戲「特攻聯盟 G9：League of Aces」日前已在Steam平台展開封測，並在今年5月陸續展開賽事，該遊戲預計今夏正式上市，為台灣首款本土自製電競遊戲。

洪英超表示，儘管陸系競品在全球擁有極高的市占率，但除此之外，並沒有太多的競品，而公司有信心開發出來的電競遊戲能獲得玩家青睞，這對天火數位而言不僅是一個挑戰，也是一個機會。

研發新IP 讓創意恣意生長

遊戲研發商天火數位雖然成立至今僅5年，員工總人數約40人，但遊戲開發團隊大多是來自產業界經驗老道的開發工程師，而當大多數台灣遊戲公司都已陸續放棄研發，專注於遊戲代理業務，他們依然堅守信念，捍衛心中的遊戲夢，期盼能打造出好玩的國產遊戲。

天火數位總經理林志帆坦言，從事遊戲開發產業，真的要保有「初心」才能堅持下去，這說起來容易，做起來卻是非常困難，因為遊戲開發不僅需要長時間，而且即使開發成功，能不能在對的時機上市，又或者是否受到市場歡迎，一切的一切都充滿不確定性。

林志帆表示，其實公司大可以跟其他同業看齊，以代理遊戲為主，不僅風險較低，而且容錯率也較高，但這並不是我們想要的答案；公司每一位開發工程師之所以會來到這，就是為了能實現研發自主性，實現那最初的夢想，也就是打造出一款自製的產品。

林志帆認為，研發自主性對遊戲開發而言相當重要，因為一旦受到限制，很多創意都會被殺死，若是只當一個遊戲代理商，凡事都要以原廠為主，這也就失去當初投入遊戲開發工作的初心。

林志帆解釋，自己不是覺得遊戲代理不好，而是這項業務並不是遊戲開發人員當初踏入這行的夢想與目的，我相信每一位遊戲開發人員都希望自己親手打造的遊戲能在市場上發光發熱，並且很驕傲的說這款好玩的遊戲，不是來自中國大陸，也不是來自日韓，而是來自台灣。

林志帆表示，所有經典的遊戲IP，都是來自於研發，唯有不斷的進行研發，才有機會創造出新的IP，而在孕育新IP過程中，可能很漫長又很痛苦，但這也才能顯出遊戲研發本身的珍貴。

林志帆感嘆表示，台灣遊戲產業若是要進行產業升級，遊戲研發是不可或缺的，若每間遊戲公司都放棄研發，產業升級之路只會遙遙無期，而在天火數位的每一位研發同仁，都是抱著很大的決心在開發遊戲，也唯有這些信念，才能支撐這項艱難的工作。

培育菁英 和半導體業搶人

遊戲研發商天火數位為台灣唯一具備打造國產電競遊戲技術的企業，而天火數位跨足電競遊戲的目的不止是基於市場考量，也涵蓋培育台灣遊戲人才，期盼透過電競遊戲挖掘更多台灣未來的遊戲開發工程師。

天火數位董事長洪英超表示，一家公司必須要有核心價值，研發就是天火數位的核心，團隊的志向一直以來都是朝自主研發的目標邁進，現今開設遊戲技職的學校已愈來愈多，我們深信專注研發，能讓台灣培育出更多遊戲人才。

洪英超指出，台灣早期在PC遊戲時代具有相當多的遊戲開發人才，隨著物換星移、大環境的改變，許多資工背景或者相關技職的人才，開始大量遷移至半導體產業，間接造成台灣遊戲人才出現斷層。

洪英超認為，台灣人才靠向半導體產業確實是難以抵抗的趨勢，但身處在遊戲產業的企業，不能就此坐視不管，如果能做一些事情讓這些擁有遊戲開發技術的畢業生願意投入遊戲產業，遊戲商都應該要積極去做，而天火數位選擇以開發國產電競遊戲的策略，協助台灣培育遊戲人才。

洪英超解釋，如果市面上都沒有國產遊戲，這些遊戲技職的學生們會連最初的夢想都沒有，更不用說是畢業後會進入產業，而天火數位堅持走研發遊戲的路線，並且積極展現出成果，希望能讓這些對遊戲產業懷抱熱情的學生們看見台灣也是有遊戲開發能力，進而投入產業。洪英超表示，目前公司都有與許多技職學校合作，讓學生們能接觸遊戲開發的實作，挖掘學生們對遊戲開發的熱情，藉此撒下希望的種子，彌平台灣遊戲人才的斷層，假以時日，或許這些種子能萌芽、茁壯，讓台灣自製遊戲也能在國際市場上再次發光發熱。