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8秒擊潰3敵軍 李福鈞靠電競跨越世代隔閡

蘇湘雲
樂齡電競玩家李福鈞（左）認為，在電競的世界，要與年輕人對戰，才會進步。（圖／李福鈞提供）
樂齡電競玩家李福鈞（左）認為，在電競的世界，要與年輕人對戰，才會進步。（圖／李福鈞提供）

「和年輕人對打，我被打得好慘…」64歲電競玩家李福鈞在電競世界衝鋒陷陣時，有時他會聽到隊友這樣的心聲。身經百戰、喜歡找年輕人對戰的他，就會想起當年的自己。

李福鈞說，當時他們玩「英雄聯盟」，他「很菜」，常被年輕人慘電，被稱為「雷隊友」，曾因功力太差遭檢舉。但經年累月學習、摸索，如今和年輕玩家對戰，實力已不相上下，現在看到年輕隊友對他按讚，他就很有成就感。

以「鈞玲天下」暱稱一戰而紅的李福鈞有20多年打電動、電競資歷，在2021年不老電競一場直播中，他在八秒內擊潰三名敵軍，最終擊殺敵軍30次，且零死亡紀錄，讓許多年輕玩家留下深刻印象。

經過這場戰役洗禮，李福鈞一砲而紅，他就讀清華大學的兒子很快就告訴他：「爸爸，你紅了耶，在PTT上，很多人都討論你！」連姪子也來詢問，這樣的人生變化，讓他始料未及。

現在，李福鈞與兒子、女兒組隊一起玩電競，也幫忙訓練、鼓勵其他樂齡玩家精進攻略技巧。他解釋，這款遊戲有點難度，考驗記憶力與反應力，樂齡玩家有時不及年輕人，年輕人攻擊時連續按鍵兩次，樂齡玩家可能只按到一次，自然頻頻挨打。不過，就好像菜市場算錢很快的歐巴桑，或廚房切菜很快的廚師，勤加練習，實力就會大增。

李福鈞認為，高齡社會，各界可以多推廣樂齡電競活動，樂齡玩家也可以有表現的舞台，不過一場賽事，包含場地、設備等，需不少費用，若縣市、中央政府合作推廣，給予適當補助、支持，各社區樂齡玩家就有機會組隊對戰、交流，生活也可多一些亮點、樂趣。

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