佳紡張寺榮注重永續發展 綠色紡紗成國際市場新秀

佳紡董事長張寺榮。(記者林澔一／攝影)

隨著生活演進，人們不只注重穿著機能、美觀及舒適，還趨向以個人防護、綠色永續為考量的消費型態。鎖定功能性紡織品為主的佳紡，率先推出兼具抗菌抗臭等四大功能的機能性紗線Rich-y、生物可分解性的可可紗Secao，以兼具安全、舒適及具防護作用的綠色機能性紡織品成為國際市場新秀。

佳紡創辦人暨董事長張寺榮表示，自己大學念水土保持系，退伍後就在紡織業工作，前後學了五、六年，但單憑薪資真的沒有辦法在台北買房，為了結婚，加上一路相挺的客戶支持遊說下，才決定創業。

創業維艱 差點周轉不靈

張寺榮說，自己很幸運，一入行學的就是QC（品管），再到產品開發，最後是業務，一路上慢慢的學習，並跨足機能性紡織。第六年時，香港成衣廠的老客戶問說要不要創業，他一咬牙跟朋友借錢、還跟銀行貸款50萬元台幣，總共300萬元台幣在2010年創業。

他笑道，這是「負債創業」，因為公司還沒開始營業就已經背了負債。從一人公司開始做，員工也從四名、八名慢慢增加，公司規模隨業務穩定成長。

到了2013年，張寺榮表示，創業時候想做一家不一樣的貿易商。當時有一款產品的單價太貴，為節省成本跑去中國大陸做，沒想到中國工廠品質不穩定，做出來的成品送到客戶那，一檢驗出來的結果不一樣，未能達標，依照合約，要補空運費、布的價差、還要負擔洗布費用等，零零總總加起來快100萬美元，還嚴重到影響營運周轉金，公司情況一度相當危急。

「這真的是狠狠摔了一跤。」張寺榮說，一下子跌到谷底低潮，還好有認識新的客戶，之後才慢慢發展、慢慢攤還。

回顧這次的失敗，張寺榮表示，當時太過相信人，而且年紀也太年輕，野心太大，不夠穩重，更重要的是手邊的資源不夠充足，無論是人脈還是供應商的建立都太淺薄。不過，因為這次失敗，才有現在的成果。

因為交貨品質不穩定而跌跤，記取這次教訓，張寺榮決定將所有產品都拿回台灣生產，交給長期合作的工廠，自己開發新布種，然後發代工生產。為控制品質，更成立自有的實驗室，所有布種都在台灣測試，包括：洗布、烘布、色牢度測試等都自己來。

把關品質 設自有實驗室

張寺榮強調，佳紡是一家創新的公司。一開始雖然都是代工，但知道必須擁有自己的特色商品、做不一樣的東西，才能在競爭激烈的業界中存活。第一個代表作就是自主研發的功能性紗線Rich-y。它集合抗菌、抗臭、防紫外線和吸濕排汗四大功能於一身，不僅連續三年獲國貿局補助，更因為它還具有抗病毒的功能，在疫情 期間相當熱銷。

「佳紡一開始成立的時候是貿易商，後來因為競爭力的考量，慢慢演變成ODM。」佳紡的產品從基本功能性到加工後的高功能性，從超輕薄材質到厚實耐磨，從針織到平織、以及不同類型的貼合，都能提供專業技術及客製化服務，而獲得國際知名品牌客戶肯定。

佳紡功能性面料適用於滑雪、滑板、戶外、工作服等功能性貼膜、以及二層或三層塗層布；盛行於戶外市場的防水、透濕軟殼貼合布；適用於戶外休閒市場的吸濕快乾、抗UV、耐潑水、抗菌、保暖等各式功能性布料；以及室內運動市場的彈性布等。

佳紡對保護地球當仁不讓，除了使用環保再生材質於紡織面料中；同時和供應鏈夥伴們研發新的產品，確實控制碳足跡。

張寺榮表示，佳紡對於看不到的細節更是嚴格規範，確實掌握製程關鍵技術，落實真正愛地球的企業決策行動。品質更嚴格控管，內部擁有專業測試中心嚴格檢測 及第三方的驗貨控管，皆給予每一品牌、每一消費者最貼心的安心保證。在全程生產規範中，佳紡更是以身作則，除了是BlueSign會員、擁有OekoTex認證，同時也是SGS認證的優良社會責任公司。目前佳紡的客戶以歐洲為大宗，未來將挑戰美國及英法市場。張寺榮指出，美國一直是紡織業最大的市場之一，英法也是歐洲最重要的市場，這三地目前營業額比例不高，但民眾消費力相對較強，對於功能性的綠色環保紡紗接受度也比較好，將是佳紡未來主攻市場。

瘋狂跑客戶 歐洲飆2300公里

1978年次的張寺榮，32歲創立佳紡，迄今已14個年頭，現在佳紡不僅擁有自己的實驗室，以及紗線、平織、針織、後加工整理及上膠貼膜等多家合作企業，每季開發將近100款新樣、每年出貨約500萬碼布，算是「第一次創業就成功」。

佳紡創辦人暨董事長張寺榮說，回想佳紡初創之時，真的是一股衝勁，跟銀行借了50萬元當起始資金；說不怕是假的，仔細想想，即使失敗了，反正還年輕，大不了回工地去監工，去曬曬太陽。

然而「一勤天下無難事」，第一年就到歐洲參展、順便看市場，也讓客人知道有佳紡這家公司。

張寺榮表示，當時連英文都不太會說，就一個個拜訪客戶、換名片，然後心中卻不禁想問：明明市場這樣大，為何老東家卻做不起來？後來發現，因為台灣廠商很多都是貿易商，但大家的貨源就那些，差不了多少，所以找到原因：是否有深耕客戶、讓客人知道我們是誰？

在那當下，張寺榮心中決定，要讓全世界的買貨商、布商跟買家都認識佳紡。所以創業10多年來，即使面對疫情因素，他都堅持著全球到處參展，最多還曾一年參加10個展覽，光是展覽費就花了近2000萬元台幣，差不多有兩、三個月都不在台灣，還不包含後續拜訪客人所花的時間，真的是相當瘋狂。

而最瘋狂的一次，則是10天開了2300公里，從德國經義大利 ，到克羅埃西亞與波士尼亞，也是因為這樣的堅持，佳紡每年都有新客戶進展。

回想創業過程中最感動的一件事，張寺榮表示，那時候剛離開老東家，營運資金真的不多，在找廠商的時候，很多工廠都怕被倒帳，那時候一位老顧客願意先出貨之後再結帳，幫忙完成第一張訂單，也因為有這次的收入，後續才能慢慢的讓營運順暢起來。也因此，老客戶幾乎一直都在，不會輕易捨棄他們。

農廢變黃金 循環經濟穿上身

佳紡產品以功能性的紡織面料為主，結合現代的科技與創新讓產品可以使用多元化。佳紡創辦人暨董事長張寺榮表示，隨著全球對綠色環境議題的重視「永續發展、循環經濟」勢在必行，佳紡不只生產符合Oeko-Tex®、BlueSign®及GRS®環保回收產品認證的產品，更將選擇友善材質、落實環保及永續理念，作為佳紡的長遠目標。繼RICH紗之後，Secao可可紗成為佳紡近年積極推廣的主力產品。

張寺榮表示，自己原本就是屏科大畢業的學生，和屏東有地源關係，會促成可可紗的起因原先是由屏東縣政府受邀，轉介和屏東科技大學木材科技與設計系進行產學合作，原本一開始要做的是鳳梨纖維，但因成本太高，放棄以鳳梨為主的開發。

在某次和屏東縣政府官員聊天過程中，得知南台灣可可產業蓬勃，但農民生產的可可，只使用20%果肉做巧克力食品加工，剩餘的80%為可可外殼，這些果殼處理方式為掩埋和焚燒，但是大量的農廢料，還是造成農民處理問題。

張寺榮進而發想可否將這些可可殼應用在紡織面料上，這樣不僅能解決農廢料問題，也能開發新面料，於是與佳紡研發團隊合作，利用可可殼高含水的特性，透過發酵方式萃取精華加入到色母粒中，製作出Secao可可紗。

可可紗是把可可殼與處理科技結合後來製作，具有抗菌、抗臭、抗UV、吸濕快、溫度調節等功能，並經由測試證實產品可分解的效果，完美詮釋廢棄物變黃金的理念，更完整落實「永續概念」及「綠色經濟」的概念。

張寺榮還透露，繼可可紗之後，目前已有百香果紗、茶葉梗紗正在測試中，希望最快今年底前就可以有好消息可以發表。至於自主研發的功能性紗線Rich-y，因具抗菌、抗臭、防紫外線和吸濕排汗四大功能，且在染色過程中無需任何額外的化學處理，不必擔心水汙染問題，推出後大獲客戶喜睞，另外，也有回收寶特瓶製成的環保紗線。

張寺榮表示，目前正持續推動織品數位化。使用數位紡織品設計系統後，不僅融合從虛擬設計到實物紡織品的樣品原型製作過程，讓紡織品圖案和顏色的模擬變得簡單容易。