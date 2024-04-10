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南投縣長許淑華打科技牌 升級服務

文／江良誠
南投縣長許淑華。（圖／南投縣政府提供）
南投縣長許淑華。（圖／南投縣政府提供）

在南投出生、成長，從政20多年，南投縣長許淑華對南投有深厚情感，更瞭解南投面臨人口老化、外流等挑戰。許淑華說，她入主縣府肩負鄉親期許，也珍惜這樣的機會接受挑戰，她積極導入科技創新，優化縣政服務流程，「要打造幸福宜居的城市，就必須落實每一項讓鄉親有感的工作。」

許淑華說，過去一年，縣府團隊推動多項政策，包括學生出國獎助學金、設立新住民服務窗口、敬老卡使用更多元、恢復派出所24小時運作、設立水里夜間急診救護站、調高運動員獎勵金及進行組織調整成立青年發展所、交通管理所及運動發展科，讓競選政見與縣政推動無縫接軌。

許淑華劍及履及，三年疫情讓南投茶葉、農產滯銷，去年7月她利用兩湖論壇機會，帶著鄉鎮農會和茶農到杭州、寧波及湖州爭取農產行銷，成功簽下10億元訂單，11月茶葉和農產便裝櫃到大陸。她也穿上原住民、新住民服飾，幫忙走秀代言，縣長帶頭衝，讓縣政團隊完全動起來。

她訂出「環境更宜居、教育更充實、交通更便利」等三大目標，從民生著手，讓鄉親感受南投的進步。

環境更宜居方面，她鼓勵年輕人返鄉發展，縣府興建的第一期青年住宅，今年已經受理承購資格審查，將釋出45戶，讓年輕人幸福成家，第二期計畫55戶，工程招標中。

縣民企盼的全民運動館，南投市、草屯鎮、埔里鎮開始籌畫興建；增加幼托部分，去年增加五班121個公共化名額，預計今年再增加四班69人。還有興建毛小孩親善動物育樂園區，草屯鎮設置南投縣第一座寵物公園後，陸續在南投市、竹山鎮規畫設置寵物公園。

交通更便利方面，爭取13.5億元改善道路建設，偏鄉噗噗共乘2.0計畫，導入七個鄉鎮；南投市、草屯鎮、埔里鎮、集集鎮四處交通轉運站已完成選址，將進一步提升公共運輸效能；縣府同時逐步改善公車候車環境，建立智慧化站牌。

教育更充實方面，南投成為國內第一個通過學習型城市認證的縣市，數位學習推動辦公室也獲全台第一；全縣169所學校裝設觸控大螢幕，並設立XR數位共學中心領先全台。

原住民 疫情

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