瀚亞投信行銷長鄭立元 打造One Team優化戰力

瀚亞投信行銷長鄭立元。（圖／瀚亞投信提供）

瀚亞投信近年體質持續優化，除了成為集團在大中華區域的核心營運據點外，在績效及基金獎上也屢獲佳音。而一家公司的向上推進，除了需要總舵手之外，幕後還有更多人才與團隊攜手前行。瀚亞投信行銷長暨法人高資業務長鄭立元也是重要推手之一，他不僅是掌管行銷、產品，也同時管理法人及高資產業務單位。

充分授權 尊重專才

鄭立元從產品策略出身，自2018年起開始管理法人業務團隊，2019年擴及至高資產業務團隊，其後在2023年再延伸至產品行銷，讓他可將過去累積的經驗，充分結合並實踐在當前多元的崗位。

身兼多職的他認為，日常工作最重要的課題就是優先順序的設定，「事情永遠做不完，但優先順序設定可協助團隊聚焦在關鍵任務，創造最大的影響力；此外，心態上必須保持動態調整，滾動式修正，可確保產品行銷團隊能最有效地協助業務團隊回應市場動態，捕捉業務機會。」

業務團隊的管理重視紀律，在確認目標、發展執行計畫後，需要業務同仁充分落實，一步步往前邁進；相較於結果，鄭立元更聚焦於執行過程，而每次任務結束，都和同仁一同反思，做為下一次專案優化的基礎。

而管理產品和行銷部門則是截然不同，每個專案的執行都須倚賴獨特性與創意，因此在管理上，給予同仁很多空間、自由度並充分授權；充分討論但尊重專才，團隊才能有空間發揮創意，因此瀚亞投信的產品行銷團隊各個成員背景分散卻能各展所長。此外，有計畫地讓同仁轉換工作內容、輪調職務也能增加同仁不同的視角，進而產出更好的成果。

許多企業常見業務與產品行銷單位意見相左、劍拔弩張而產生不必要的內耗，鄭立元的解方則是以同理心充分溝通。因具備不同背景，他會和產品行銷部門說明為何業務單位會有這樣的要求，同時也讓業務單位知道產品行銷部門執行上的限制，藉此一步步提升彼此的理解與互信，成為One Team。

鄭立元接任行銷長後，溝通就是他初期的工作重點，而相較於大型跨部會議，他更重視一對一、面對面的溝通，更能建立互信。

在地優勢 精準投資

此外，他特別強調「保持敏捷」。業務團隊需要眼觀四面、耳聽八方，以因應外在的市場的快速變動；奠基在前述的溝通、互信基礎上，當業務單位需要快速回應市場時，產品行銷單位才能正向看待，進而動態調整資源，協助業務團隊捕捉市場機會。

創新是企業競爭的重要關鍵，但鄭立元認為除了創新，內部管理的效率是關鍵。「保持敏捷」也體現在各類任務上，他鼓勵同仁快速產出初版→團隊給予回饋→修正第二版→再給予回饋的工作模式，避免花長時間單獨完成一個完美提案。鄭立元指出，他其中一個重要責任是把團隊的效能調整到最好，風大的時候，可以乘風而行。

瀚亞投資是一家跨國資產管理集團，若行銷產品面有重要調整，皆須經過國外決策單位的層層同意，但市場的機會不等人。鄭立元過去曾任產品與幕僚團隊的主管，有豐富與海外溝通、協助CEO 制定策略等經驗，使他可以快速集結資源，取得支持。

對於未來產品規劃的方向，鄭立元表示，新產品必須符合投資邏輯及市場需求，在資產配置的「經典策略」上發展特色，避免「為差異化而差異化」，這樣的新產品無法長久。

例如，身為亞洲專家的瀚亞投資，在亞洲的布局相當廣泛，在11個亞洲國家有辦公室，其中在十個國家自設研投部門；在產品的發展、設計上，善用在地化團隊的優勢及資源，讓投資視角更加精準，並與同業間做出一定程度的區隔。

「互信溝通、保持敏捷」是同時管理法人與高資產業務、產品及行銷策略團隊的鄭立元，能同時身兼多職的二大管理哲學。