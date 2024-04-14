亞青創新創業協會創會會長邱華創 「主權AI」 融入決策智慧

亞太青年創新創業協會創會會長邱華創表示，企業應該擁有自己的人工智慧價值。（圖／邱華創提供）

亞太青年創新創業協會創會會長邱華創表示，ChatGPT在2022年末橫空出世，掀起全球人工智慧AI 運用的浪潮，整體趨勢不僅方興未艾，也為全球社會發展的進程，畫下一個極其關鍵的里程碑。

金融資歷非常完整的邱華創，曾任內外資大型金融機構、國營金融事業、上市櫃公司的投資長、策略長、總經理、執行長、獨立董事等重要決策職務。

數據治理 強化競爭力

邱華創指出，談到AI人工智慧，另一個熱門的公司即是輝達 （NVIDIA），股價在今（2024）年3月初一舉越過800美元，市值突破2兆美元。

然而，在2022年末左右，當時輝達的股價還不到200美元。「聽說最近有些企業開玩笑想將自己公司的英文名字能夠改為『xVIDIA』」。

邱華創說，今年2月，輝達創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）在世界政府高峰會中提及「每個國家都需要擁有「主權AI」（Every Country Needs Sovereign AI ），是將國家的文化、社會（人文科技）智慧、生活常識以及演進歷史全都編寫成程式，讓國家擁有自己寶貴的數據。

這個觀念，同時也提供企業主寶貴的省思。企業應該擁有自己的人工智慧價值。

傳統的企業管理流程，透過獲取原始「資料」，進一步分析後，得到有用的「資訊」，再將資訊累積到達一定程度，轉化為管理專業「知識」後，經過多次市場淬鍊，才形成「經營智慧／經營策略」。

資料指原始的表報數字、文字等；資訊則是將資料經由分析產生的檔案；換言之，變成有意義的（meaning）資料就是資訊。而知識（knowledge），等於資訊再加上實作規範，進而產生企業內部的相關作業管理指引。累積資料、資訊、知識的經營管理決策，即視為企業的智慧。

AI人工智慧（artificial intelligence ）興起後，大幅濃縮了其中的管理系統。只要具備相當大量的數據，透過AI演算，就能「跳過」許多傳統複雜的程序，AI能立即生成企業想要的決策智慧。

四個方向 迎接AI浪潮

邱華創觀察到，目前企業迎接AI浪潮，摩拳擦掌致力於四個方向：

一是強化數據治理能力，將企業和產業的數據內容，系統化整理、貼標、辨識、分析。二為提升自建數位模型能力，將大量數據，演算生成企業需要的智慧能力。

第三，不斷優化資訊安全能力，以面對愈來愈多寶貴的數據和雲端服務，必須仰賴安全的資訊系統生態。第四，利用台灣擁有的科技能量，擴充AI運作相關的功能與設備。

他強調，「AI不是單純的套裝軟體」，眼前民眾常見有趣的AI，算是即時使用型。企業欲想掌握另一波高峰，則需將重點放在提前布局智慧策略生成AI。正如黃仁勳所言，國家掌握主權AI是未來關鍵，相信企業有無掌握產業的AI智慧生成能力，也將成未來企業消長存滅的關鍵。