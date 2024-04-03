桃園市長張善政「幸福施政」三管齊下 7成市民有感

桃園市長張善政。(圖／桃園市政府提供)

桃園市長張善政 上任一年多，不少政績讓市民有感，也在不同媒體民調 獲得超過七成滿意度肯定，讓人好奇如何「幸福施政」？張善政說，市府致力打造幸福城市，一年多來已完成超過150項大小政策，其中有三大方向，包括提供更宜居的生活環境、全面照顧市民的健康需求，以及落實發展數位治理。

張善政表示，市府積極因應鐵路地下化、捷運 建設施工、老舊城區交通及都市更新等問題，一方面推行人本交通，保障行人安全，並透過標線、號誌調整，降低施工對交通的衝擊，另一方面成立「未來城市空間發展會報」，有計畫地推動老舊城區更新，針對桃園火車站、中壢火車站等地區進行再造，展現對城市發展的決心和實際行動。

市府為提供更便捷、宜居的生活環境，讓市民都能夠享受更高品質的生活，做了許多努力，第一項幸福施政，就是希望大家「好通勤、好工作、好就學、好生活」。

張善政說，其次是「全齡照顧」，全面照顧市民的健康需求，包括從孕婦的心理諮商到高風險群體的肺癌篩檢，市府也成立全國唯一的婦幼局，更專注於提升婦幼權益，逐一兌現婦幼政見，包括好孕專車、凍卵營養金補助、增加生育津貼、孕婦產後諮詢服務等。他說，現在的桃園，可謂全台最友善婦幼的城市。

桃市府的「擴大肺癌篩檢計畫」則可看出以人為本的施政理念。衛生局統計，肺癌是桃園十大死因之首，市府針對危險因子進行評估，以動態方式即時掌握篩檢風險項目，適時調整擴大篩檢族群，去年有1.8萬民眾接受篩檢，篩出1201陽性個案，有效幫助市民及早發現、及早治療。

第三項幸福施政是「數位治理」。張善政表示，市府成立智慧城鄉發展委員會，透過數位科技的融入，打造「智慧桃園」，讓市府可以更有效率地服務市民，其他如環保局的河川水色辨識、勞動局的道路施工AI安檢等，都是打造整體幸福城市的重要基石。

張善政表示，桃園城市規模高速成長，必須全力推動政府智慧化，才有辦法提高效率，處理日益複雜的城市治理，以及提供市民更好的公共服務；市府也將持續努力，致力打造更美好的桃園。