宜蘭縣長林姿妙 化身縣長媽媽友善生育

宜蘭縣長林姿妙。(圖／宜蘭縣政府提供)

宜蘭縣長林姿妙表示，她的幸福施政祕訣就是「把縣民當成家人」，關心縣民需求、以民意為導向，展現對宜蘭未來的願景與規畫，不論是提升民生福利、促進產業發展或保育自然環境，都盡心盡力創造一個宜居宜業的家園。

林姿妙說，宜蘭的優勢在於豐富的人文與自然資源，只要善用這些資源，就能讓宜蘭更好、讓鄉親過上更好的生活。幸福的社會要從家庭著手，林姿妙體諒父母育兒的辛苦，從今年起將生育津貼從1.2萬元(約371美元)調升至1.5萬元(約464美元)，宜蘭縣也首創幸福親子包及月嫂到宅坐月子服務，讓產後婦女和新生兒都能獲得貼心關懷和專業指導。

此外，縣府整合縣內各種育兒資源建立「宜蘭縣育兒資源網」，方便家長快速查詢使用，同時也增加公共托嬰中心的收托數，方便居民就近享受托育服務，透過這些措施，打造民眾願意生育養育的友善環境。

有鑑於便捷的交通可帶動觀光 人潮及產業發展，宜蘭縣政府持續建構四縱六橫交通路網，並爭取高鐵延伸、快鐵及鐵路高架化三鐵共構，逐步完備交通網絡，同時擴大宜蘭及羅東轉運站運輸旅客的量能，承載更多遊客人流，並在一結工業區引進產業和觀光工廠進駐，帶動更多就業 機會和周圍景點發展，提升經濟效益，為當地的經濟發展注入新動力。

林姿妙重視城市永續發展的理念，為了維護環境生態，宜蘭率先建立廢棄物循環處理整體園區，提升垃圾處理的效率，更有全台第一個導入AI人工智能 系統的利澤焚化廠，使其焚化處理效能居全國之冠，並且積極推動資源回收，將廚餘轉化為有機肥料供民眾、機構使用，同時建立全台第一座清水地熱發電廠，利用宜蘭豐富的水資源，發展微水力發電，加強再生能源的利用，為縣民保留這片乾淨的土地。

林姿妙說，她以「縣長媽媽」的角色努力為宜蘭打拚，讓在地鄉親們看得見、感受得到，並且都能享受安心、快樂、踏實的生活。