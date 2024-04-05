高雄市長陳其邁 做大觀光硬實力

高雄市長陳其邁。(圖／歌雄市府提供)

高雄市長陳其邁表示，他提出「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」的四大幸福願景，並一一落實，各界對高雄的改變印象深刻，社會移動也由負轉正，人口數開始成長，幸福城市的生機欣欣向榮。

去年是高雄演唱會經濟大爆發時期，國際天團接力開唱，包括BLACKPINK、五月天、張惠妹、Coldplay等，回顧去年共舉辦117場演唱會，帶來139萬人潮並創造45億元(約1.4億美元)觀光 產值。

其中英國搖滾天團Coldplay世界巡迴演唱會高雄場，根據市府AI大數據即時系統，兩日創下逾17萬人新高紀錄，打破南韓女子天團BLACKPINK演唱會人潮紀錄，也創下世運主場館的紀錄。

高雄展現觀光硬實力，在2024年將迎來更多巨星，如紅髮艾德（Ed Sheeran）、洛史都華（Rod Steward）、韓國天團Super Junior、台灣天團五月天等魅力即將在高雄引爆。

此外，淨零已是陳其邁的施政重心，他表示，近年全球極端氣候影響人類生活，淨零成為國際趨勢，高雄必須再進化成「數位X淨零」雙軸轉型的智慧城市，才能面對未來挑戰。

去年8月「臺灣碳權交易所」在高雄掛牌成立，象徵著台灣碳定價時代正式來臨，企業減碳 不再僅是環境問題，更關乎產業競爭力、綠色經濟商機。

未來碳交所結合亞灣智慧科技創新園區、智慧石化產業，帶動盤查、減碳技術、驗證公司、碳管理系統服務商等產業進駐，打造高雄減碳生態圈，作為台灣「科技X淨零」示範城市，帶動其他縣市政府一起投入，對環境永續發揮影響力。

此外，2023年是高雄交通建設重要的里程碑，投入2,509億元打造「四線齊發」，除了高雄輕軌全線通車外，高雄捷運 小港林園線、黃線、岡山路竹延伸線等三項工程聯合動土並預定2031年完工通車，加上現有的紅、橘線，合計114車站，全面建構超過112公里的捷運路網，預告高雄邁入淨零碳排的大眾運輸時代。

陳其邁指出，高雄真的不一樣了，來高雄走走，可在這個全國第一個同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的都會，藉由轉乘之間深度領略高雄幸福之美。