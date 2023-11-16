跆拳奧運金牌陳怡安丟掉賽場光環 創造繽紛第二人生

奧運金牌選手陳怡安。（圖：天河基金會提供）

15歲時，陳怡安成為中華民國運動史上第一位奪得奧運 金牌的選手；四年之後，在1992年巴賽隆納奧林匹克運動會，再次奪金。

連續獲得兩屆跆拳道 金牌的她，身材高䠷、笑容甜美，儼然是當時的國民女神，然而絢爛如夏花的運動員生涯，卻因傷而被迫提早退休 ，後轉任過記者、體育主播、節目主持人，也經營起自創手工肥皂品牌，堪稱最強斜槓女神。

陳怡安說，運動員的退休與一般人的屆齡退休不盡相同，運動員的退休又分為主動與被動。她在成績最巔峰的時候，因為比賽中踢到對手的嘴巴，致使腳背破皮受傷，甚至引發蜂窩性組織炎，而腳背正是跆拳道選手最重要的武器。

受傷導致陳怡安在接下來的台灣選拔賽失利，夢碎的她從此陷入低潮，黯然地從運動員身分退休，長達半年的時間，她只能鎮日不斷地、不斷地哭泣。

從萬人追捧的運動員生涯，到歸零的過程，至今，陳怡安已經可以坦然的說，「真的沒有那麼容易。」原本耀眼的奧運光環消失了，就如同退休的人員一樣，在職場上的位階不再，成就感也瞬間消失。對她來說，人生中要再覓得如此高的榮譽與成就感，談何容易呢！

先丟掉過去光環 才能重新學習新的領域

一支因選拔失利而未能公開播放的廣告影片，完整記載了陳怡安從娃娃時期、訓練階段、奪金歷程的種種光輝，她本已不願再看，因她無法接受自己在如此重要的時刻，竟然沒有選上，自此陷入人生的最低潮。

不知為何，某日她突然拿出廣告影片，赫然發現影片開頭的「To dream、To learn、To love」、結尾的「To collect memories」，追夢、學習、熱愛，並收集點點滴滴的回憶，不正是她的人生寫照嗎？原來自己始終在追夢的路上，讓她再度鼓起勇氣，覺得自己彷彿可以走得出來，可以重新面對自己的人生。

「必須把以前的光環丟掉。」她擔任過化妝品行銷、運動台主播、電視台主持人，「我剛進入職場的時候，連簡單的文書都不會，覺得自己怎麼笨笨的。」在不熟悉的領域中，一切都需要重新學習，她鼓勵自己，當運動員也是一點一滴累積起來的，要允許自己多一點時間，要從中學習。

投入手工皂 成創業楷模

在低谷時，陳怡安做手工香皂療癒自己，意外發現手工香皂的許多好處，決定和好友共同創業，開設第一家「AnnChen陳怡安手工香皂」形象店，目前共擁有五間門市，再度展開她的事業第二春，並獲得創業楷模。

笑稱自己是快樂女工與幸福老媽子的陳怡安，在忙碌的日常中，也曾懷疑過「我到底到哪裡去了？」如今孩子漸漸大了，她擁有更多自己的時間，可以花更多時間參與運動圈活動，並攻讀台灣師範大學體育與運動科學系博士班，參加西洋劍比賽、玩大帆船，生活不亦樂乎。

●退休後跟社會連結 也要走進自己內心

陳怡安現在在國家運動訓練中心擔任董事，「以前是在別人搭建的舞台上成長的孩子，現在幫孩子搭建舞台。」並推動運動性平多元平等價值推廣，參與國際體育事務，這些都是無給職的參與，甚至要幫忙找資源、找贊助，但是她忙得快樂而充實。

「我很幸運，有一個鍾愛的領域可以投入。」她說，退休了，要學習走出去，跟走進去。走出去跟社會連結，也要走進自己的內心，跟內在的自己連結，做有意義的事情，找到自己可以持續創造價值的事情，並投入時間與熱情。陳怡安用運動員的堅毅、手工皂的純淨為自己打造精彩的退役人生。