台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

台大電機資訊學院長張耀文。（圖：張耀文提供）

晶片 戰爭已是矽時代正在上演的新戰局。長期培育台灣半導體產業人才的台大電機資訊學院長張耀文表示，在台積電 等企業「正直誠信」核心價值下，台灣半導體產業一步一腳印，適逢國際局勢巨變的機緣下，今日才能站在世界頂峰。

國際主流媒體早已高度肯定台灣實力，但讓張耀文更有感的是，今年2月他到美國佛州開會，當地計程車司機得知他來自台灣的第一個反應竟是：「你們要多生產晶片，不然我們會失業！」連美國基層人民朗朗上口都知道台灣之重要，甚至將「台灣與半導體畫上等號」。

全球競爭戰略資源

張耀文表示，近年出版多本專書，闡述半導體的大時代故事，其中以克里斯．米勒所著《晶片戰爭》（Chip War）最膾炙人口，它揭櫫的事實是，半導體是當今人類創造新科技和新文明的最核心引擎，晶片的運算力即國力，舉凡人工智慧、高效能運算、5G／6G通訊物聯網、大數據、電動車、智慧醫療、無人載具、軍工武器等領域的發展，無法脫離半導體的技術。

因此半導體晶片猶如20世紀的石油，成為當今全球最關鍵的戰略資源，尤其在地緣政治驟起的新時代，全球化的產業供應鍊轉為區域化，得半導體晶片者得天下。有鑑於此，半導體的技術發展、產業模式、全球競爭和未來趨勢，成為全球最夯的顯學，在地緣政治角力下，台灣半導體前景牽動台灣發展，更發人省思。

張耀文表示，半導體的技術博大精深，產業分工極細，需要多元的文化做各項產業技術的最佳化，來縮短研發時程和降低製造成本，並以量產提升產品競爭力，因此各國難以在技術層面單獨全面領先發展，即使美國因綜合國力而具產業主導性，但先進諸國仍在多項技術各擅勝場。

例如美國強的IC設計、電子設計自動化（EDA）和設備；日本 的化學材料、光學儀器和特用IC設計；荷蘭的微影設備；台灣的製造、邏輯IC設計和封裝測試；韓國的記憶體IC設計和製造等；各國擁獨特的智財實力和關鍵影響力，因此跨國產業聯盟和生態系的建立，對半導體技術和產業發展至為重要。這也是中國半導體產業的發展，會因關鍵技術和智慧財產的欠缺，受到以美國為首民主陣營的抵制而遭受嚴重挫折的主因。

再來看半導體供應鏈，張耀文以「既深且廣」形容，上游為IC設計及EDA，中游為晶圓製造、製程檢測、光罩和化學材料等，下游為封裝測試、零組件和通路等。疫情致供應鏈大亂，台灣因擁有完整的半導體專業分工和產業聚落，意外成為冒出來的巨人，在產業鏈中掌握關鍵的地位，各國爭相拉攏，甚至合作取經，使半導體成為防衛台灣安全的矽盾。

與美日歐好好合作

世界因而看見台灣，但張耀文強調，我們不要被現在的光彩沖昏頭，台灣仍無足夠的實力叫板。晶片戰爭及美中科技戰下，台灣夾在列強之間，只能「dancing with the USA/world」，就像跳探戈，腳步不要亂踩，與美日歐好好合作，形成互補關係，並爭取最大的機會和利益；另再想方設法保有中國大陸市場。

他表示，台灣半導體產業面臨諸多挑戰，第一是人才短缺及數理能力弱化；第二是地緣政治；第三是水電資源不足。這三大挑戰都會迫使台積電赴海外設廠。其中，人才培育是產業發展的根本，這也是日本半導體產業衰落主因，更是台灣半導體未來能否永續卓越發展的最大挑戰。

地緣政治挑戰更是嚴峻。應美國要求，台積電赴美國投資5/4/3奈米廠，量產時仍落後台灣一至二代，但「美國會只滿足於此嗎？一定會要求gap逐步補起來，」他坦言，在各國激烈的政治角力下，台灣半導體的絕對優勢終將會被瓜分。

但也不必過度悲觀。張耀文分析，台積電和台灣半導體產業最強的是生態系，不是三、五年可以取代；台積電再繼續長大，也必須到海外投資，這可視為國力和產業力延伸，到美國設廠，跟美國客戶更緊密結合，超越Intel；到日本投資，攻下日本影像感測器、車用晶片市場；將來若到歐洲設廠，也可以拓展車用和特用晶片市場。

晶片戰爭給台灣半導體產業最大的啟示就是，生存唯一之道就是要有「無可取代性」，在產業鏈占有關鍵地位，才有話語權。台灣半導體業是厚植三、四十年由產官學研通力合作所造就的堅實國力，未來發展亦應如此；半導體領域規模極大、分工極細，因此需要量多質精專才，做跨國跨域的協同合作，持續自主研發創新，秉持正直誠信的核心價值，建立扎實多元的產業和技術生態系。