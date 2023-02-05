父女版「P.S.我愛妳」名醫癌逝 留時空膠囊給前世情人

抗SARS台大胸腔科醫師廖永祥癌逝多年，他的女兒廖翊安（左）與妹妹廖翊如（右）規畫策展「老爸的時空膠囊」，更在展場打造當時廖永祥生前房間，傳達對父親的思念。（中央社/廖永祥醫師生命教育協會提供）

抗SARS台大胸腔科醫師廖永祥癌逝多年，籌備策展的女兒們回到爸爸15年前的房間，才發現爸爸生前策畫一切，留下一封封書信，將回憶、支持鼓勵與生命功課通通保存在時光膠囊。

廖永祥生前寫下一封封「情書」給前世情人，不禁讓人想到電影「P.S.我愛妳」，腦癌病逝男主角生前留下遺信陪伴女主角。好似父女版「P.S.我愛妳」時光膠囊，由廖永祥的女兒們策展，從昨天起，走進大稻埕展場，透過智能AI語音互動，重回父女面對永別死亡的生命課題。

故事要回到1999年2月10日，這是廖永祥以第一名拿到台大醫學 博士學位後一個月，每周三上午是固定為病人胸腔超音波檢查的時間，結束檢查後，他想到最近身體警訊與妻子叮嚀，把探頭往腹部掃描，結果螢幕出現11公分大的肝腫瘤 ，他當場嚇呆，更讓台大醫院總動員。

農曆春節前最後一個上班日第一台刀，廖永祥從醫師變成病患，切除2/3肝臟，但5個月後卻又長出2顆腫瘤，抗癌病程4度復發，雖然醫療團隊曾和家人提出「捐肝移植」提案，但廖永祥不捨家人冒風險，決定自行承擔後果。最初肝病專家預言廖永祥只剩半年壽命，但他努力地多陪伴家人7年時光。

廖永祥被診斷罹患肝癌時，大女兒廖翊安和小女兒廖翊如分別是8歲、6歲，她們的國中、國小階段滿是爸爸勇敢抗癌的身影。廖翊安說，每年除夕圍爐總會特別想爸爸，本來2年前就要舉辦回顧展覽，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓活動延宕再三。

廖家妹妹為了在展場打造廖永祥生前房間，回到爸爸的房間，意外發現一份天國來的禮物。廖永祥留下一封封給女兒們的「情書」，在對應歲數才能打開的時光膠囊書信，全是父女間的回憶、想要教導女兒的生命功課，還有即使無法陪她們一起長大也一定要告訴女兒的話。

由已故台大胸腔科醫師廖永祥女兒籌辦的「老爸的時空膠囊」生命教育特展公益活動，即日起在大稻埕展出，免費入場，展場並打造出廖永祥生前房間。（中央社/廖永祥醫師生命教育協會提供）

當時的廖翊安正因在人生旅途迷路徬徨，讀著爸爸留下的家書，她反省自身不願意面對挫敗，不願面對需要處理的傷口或錯誤。她表示，爸爸說的沒錯，跌倒只要再爬起來就好，該縫的還是要縫，該治療的還是要治療，即便是羞愧、痛苦的。

廖翊安回憶，爸爸生前面對11公分的肝腫瘤、一次又一次復發，即便癌細胞 轉移，依然接受痛苦的化療和電療、一次次住院，即使生命盡頭可被看見，爸爸還是勇敢面對，直到生命最後一口氣。「我相信在天堂還會與爸爸再見，這些書信是我們人生中最寶貴心靈資產。」

廖永祥大學就知道是B型肝炎帶原者，但定期B肝抽血檢查正常，沒有加做腹部超音波，他的故事促成肝病防治新方向，每年應掃描一次腹部超音波。廖永祥醫師生命教育協會創會理事長黃瑞仁說，台灣每5人中就有1人感染B、C肝，定期抽血及超音波檢查來避免成為下一名肝癌的受害者。