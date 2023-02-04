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桃園棒球教父捐第三輛車 張滄彬：拋磚引玉支持棒球

記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中左）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。(記者曾增勳／攝影)
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中左）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。(記者曾增勳／攝影)

有「桃園棒球教父」之稱的桃園市棒壘球總顧問張滄彬，推動桃園三級棒球不遺餘力，繼之前以母親張簡金鶯名義捐贈兩輛廂型交通車給棒球隊，他再捐贈一輛廂型交通車，做為平鎮高中、新明國中棒球隊使用，張說，捐車目的是希望拋磚引玉，喚起企業多多關注、支持桃園棒球發展。

張滄彬堪稱桃園三級棒球背後最重要推手，一手推動桃園棒球「老師傅」，張在1999年任教新明國中時，一手重組新明國中棒球隊，在當年桃園棒球資源不足下，他一手打造桃園第一支青少棒全國冠軍隊，促使新明棒球隊成為全台青少棒勁旅，之後平鎮高中棒球隊成軍，他在背後默默耕耘付出，多年來培養很多職棒知名球星。

桃園市棒壘球總顧問張滄彬（右三）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。...
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（右三）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。(記者曾增勳／攝影)

張滄彬退休卸下球衣後，仍持續關心新明、平鎮棒球隊及桃園棒球發展，八年前看到平鎮高中棒球隊使用老舊、常故障交通車載運球員四處比賽征戰，於心不捨，以他母親張簡金鶯名義，捐贈平鎮高中棒球隊一輛廂型交通車使用，隨平鎮高中棒球隊打出成績，六年前他再捐第二輛廂型交通車，做為球隊比賽、移地訓練，維護球員安全。

這次他再捐贈第三輛廂型交通車，提供平鎮高中、新明國中棒球隊比賽、訓練運輸使用，張滄彬捐贈三輛廂型交通車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用，總共花費逾400萬元台幣，平鎮棒隊總教練吳柏宏說，球隊比賽要用車，球員打球受傷就醫也要用車，國中小球隊出外比賽，也需要用車，對發展三級棒球幫助很大。

桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用，左...
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用，左為新明總教練黃湋志、 右為平鎮總教練吳柏宏。(記者曾增勳／攝影)

張滄彬表示，桃園棒球成績有目共睹，在市府支持下，很多企業長期默默捐助桃園棒球隊發展，包括穎台科技每年120萬元台幣，10幾年來捐助達1000多萬元，還有志超科技、聯新醫院也都年年捐贈，他很感謝，這次捐車拋磚引玉希望更多企業支持桃園棒球，尤其球員很多原住民弱勢家庭子弟，如今很多在職棒發揚光大，培養弱勢家庭子弟打棒球，可改善弱勢家庭生活。

桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。(...
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。(記者曾增勳／攝影)

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