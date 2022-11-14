黑手變蛋糕大王 賴文典淬鍊愛的密碼

「亞典菓子工場」創辦人賴文典。(本報資料照片)

國中畢業、黑手起家，最後變成人氣伴手禮的觀光 工廠大老闆，「宜蘭亞典蛋糕密碼館」觀光工廠創辦人賴文典一生高潮迭起。他出社會當修車學徒，過沒多久在車行生意非常好時，因對麵包的熱愛，還有骨子裡不安定的創業精神，人生大轉彎，投入烘焙學習，後來事業動盪，引發分家革命，與父親鬧翻，仍咬牙撐起，成功建立了台灣第一的蜂蜜蛋糕代工。

賴文典接下來又看見日本 燒菓子商機，將近乎全部資金投入開發燒菓子商品，卻慘賠千萬，後來承認失敗回到原點，靈機一動返鄉打拚，找到能夠永續經營的商業模式，在宜蘭成立廠房，更成為當地觀光景點，深化品牌價值，標誌性的年輪蛋糕得到許多客人的好評。

這樣峰迴路轉的傳奇故事，賴文典與大家分享，由二、三十年資歷的專業寫作者採訪後，以淬鍊過的文字記錄，送給自己及一路陪伴他的妻子，是一份專屬夫妻檔的最暖禮物。

「專業的來寫很有說服力、真實度很高！」賴文典表示，看完回憶錄，覺得很神奇，好像是自己在講故事，沒想到他的人生故事，寫起來這麼生動，且驚嘆寫作者曹以會的用心，願意多次親訪，耐心對稿。他說，再次回顧自己的人生真的歷歷在目，充滿感恩，在老的時候可以回味，也期待可以成為下一代經營事業的借鏡。