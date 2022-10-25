旅美名醫汪海波鮭魚返鄉 深入台灣山地巡迴醫療

埔里基督教醫院山地醫療主治醫師汪海波。(記者賴香珊／攝影)

服務偏鄉是汪海波就讀國防醫學 院時，就深埋在心底的夢想，但直到過了耳順之年，才得以逐夢，讓心中的這棵芽冒頭茁壯。

為了做自己想做的事，九年前，汪海波放棄在美國高薪的優渥生活，回台定居，投入埔里基督教醫院山地巡迴醫療至今。素有「遠得要命王國」之稱的南投縣仁愛鄉，及一些最偏遠的部落，都可見他的身影。

不忘初心 年過60才逐夢

年過60才逐夢的汪海波認為，成功的人生有三種，一是終身能過不用為錢煩惱的生活；二是做個正直、俯仰無愧的仁者；三是資助弱勢回饋社會的實踐者，「人的一生每個階段有不同使命，當家業安定、經驗充足後，才能無慮的實踐初心。」

汪海波就讀國防醫學院期間，就曾參與山地醫療團，1974年畢業後分派到金門任中尉醫療組長。一次演習彈藥意外爆炸，大量士兵受傷，身在離島，眼見生命的存續，「決定在醫師與時間拔河的這雙手」，讓他進一步體悟到「偏遠地區更需要醫師」。

汪海波醫師（右）在山地部落為居民進行口腔篩檢。(圖：埔里基督教醫院提供)

到美發展 榮獲婦科院士

1980年汪海波成了救急「先鋒」，被派往高雄醫學院接受洗腎培訓，隔年再到台北榮總胸腔科。完成學習的汪海波將所學帶回海軍總醫院，先後成立洗腎室、肺功能室，並多次支援高雄偏鄉醫療，獲頒海風獎章。

軍醫體系服役十年期滿後，汪海波偕母親、妻兒前往美國發展，但他並未忘記從醫初衷，想讓自己成為更全方位的醫師。他先後取得美國心臟、內科專科醫師證書，美國婦產科、家醫科的醫師資格及執照，開業行醫24年，曾榮獲美國婦產醫界最高榮譽的婦產科學院院士頭銜。

一周五天 跑遍20個部落

旅美行醫期間，他始終關心台灣偏鄉醫療發展，2012年得知衛福部延攬旅外專科醫師鮭魚返鄉服務，隔年便帶著94歲母親和妻子回台定居。汪海波沒忘記軍醫生涯對偏鄉亟需醫療的體悟，因此，他選擇到南投縣，加入埔基山地醫療行列。

在埔基擔任內科醫師期間，汪海波全心投入山地醫療，每周前進仁愛鄉各部落看診及居家醫療。仁愛鄉幅員遼闊，他一周五天輪流跑遍近20個部落，並支援魚池鄉日月潭 急診站，九年如一日，從不喊苦。

周末汪海波也主動參加部落居民癌症篩檢，或至埔里「炫寬仁愛之家」為失智弱勢者看診；遇到合歡山雪季 、國際馬拉松賽等山區特別活動，更是熱心參與緊急醫療救護任務。

有次汪海波前往慈峰部落看診，途中看見路旁有輛小貨車很眼熟，認出是一名糖尿病患者的車，趨前查看發現，患者昏迷在車內。情急下他破窗打開車門，將患者拖放到路旁打點滴，還好及時伸援，患者恢復意識，交由救護車送醫。

巡迴山地醫療多年，最大的挑戰就是路況，不僅汪海波，整個埔基醫療團隊都認為，橫亙在他們與部落之間的投89線力行產業道路，堪稱「全台最爛道路」，容易受風雨影響交通中斷，每遇天候不佳，團隊就得繞路，甚至要為受困山區做好準備。

2015年蘇迪勒颱風襲台，團隊即預期災後路況，一旦交通中斷，部落成了孤島，更需醫護人員駐守，汪海波與團隊自備五天的便當上山。他記得那一夜，山谷中風雨颯颯，大雨傾盆潑灑在鐵皮屋頂，夾雜碎石撞擊聲，屋頂漏水還斷電，但發電機只能在有病患時才可啟動運轉，一夥人就靠手電筒和燭光照明。

不久村長出現了，村長在巡邏時摔車被鐵釘扎傷腳；更晚時，陸續有患者冒著風雨前來求診，有發燒的孩童、氣喘發作的老先生，還好醫療團隊早先進駐，得以及時處理。

守護偏鄉 分享居民苦樂

近年來，埔基山地醫療服務範圍不斷擴大，除了仁愛鄉、日月潭，並擴及信義鄉，但汪海波與醫療團隊的服務熱忱不曾減少，因為盡己之心是醫護的基本，看見病患康復後的笑容，就是團隊最大的回報。

「山上的醫療故事，就像天上的星星說不完，有的明、有的暗。」汪海波笑說，他會繼續守護偏鄉，分享居民的喜悅與辛酸，更期許餘生能有更多的發揮，點亮偏鄉醫療這盞燈。

汪海波小檔案

年齡：73歲

出生地：台北市

學歷：國防醫學院醫學系

現職：埔里基督教醫院山地醫療主治醫師

經歷：

●左營海軍總醫院代主任醫師

●紐約曼哈頓下城醫院婦產科主治醫師

●美國婦產科學院院士

●國防醫學院美洲校友會會長

●布碌崙婦產科兼內科及不孕症手術中心院長

主要事蹟：

●成立海軍總醫院洗腎室及肺功能室

●響應衛福部鮭魚返鄉計畫

●投入山地醫療前進南投原鄉偏遠部落