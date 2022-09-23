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拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

記者羅建怡／即時報導
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)

全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。消息出自「Japanese Soba Noodles 蔦」在官方推特的發文，文中表示，全球員工將會團結一致，為繼承他的遺志而努力。

網友聞訊也紛紛留言表達哀悼，「衝擊太大」、「謝謝你帶給拉麵的進化」，「使拉麵跨越國際，享有全球人氣，是一名才華洋溢的廚師」，他的離世，讓許多拉麵迷感到不捨。

有網友指出，大西祐貴14日疑似透過推特發文表示，手部遭貓咬傷、發炎腫痛，必須靜養，外界也因此懷疑他的驟逝，可能與手部傷勢有關，但目前官方帳號並未透露死因。

大西祐貴被稱為拉麵天才，但其經歷卻很特別。他在高中畢業後曾於父親經營的拉麵店學習5年，因缺乏興趣而轉換跑道，在服裝相關產業擔任採購的工作，需前往世界各地，也見識各樣美食，因而才對拉麵產生熱情，矢志要打造屬於自己的拉麵風味。

他在2012年創立「Japanese Soba Noodles 蔦」，開幕不久就成為排隊名店，當時享有「等兩個小時也很正常」的超人氣，2105年進入必比登，2016年就摘下米其林一星，成為全球首間奪星的拉麵店。

蔦（Tsuta)與其他拉麵最大的不同，許多人說是「香氣」，一上桌立刻可聞到淡淡的松露香氣，這也是他獨創的拉麵滋味，像是他的招牌醬油拉麵就添加了松露醬及松露油提味；而拉麵湯底也不馬虎，蔦以三種食材、不同時間、熬出三鍋湯底，再依其獨家比例調配高湯，風味獨具也不易被複製。

「Japanese Soba Noodles蔦」一路開往新加坡香港、馬尼拉等地設點。

特製的湯頭獨具風味，也難以複製。(取材自官網臉書)
特製的湯頭獨具風味，也難以複製。(取材自官網臉書)

推特 新加坡 香港

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