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建設公司董座退休玩藝術 許進源「幫自己換氣」

記者／陳宛茜
許進源曾是建設公司董事長，退休後「轉行」當藝術家，他說：「藝術創作是我換氣的方式。」（記者陳宛茜／攝影）
許進源曾是建設公司董事長，退休後「轉行」當藝術家，他說：「藝術創作是我換氣的方式。」（記者陳宛茜／攝影）

藝術和房地產應當是光譜的兩端，66歲的許進源卻打破了這個迷思。曾為建設公司董事長的他，57歲退休後「轉行」當藝術家，卻不只「退休後玩玩」，而是拿到台灣高雄美術獎和台北美術獎兩項大獎。他在鷹架上辦展覽講座、用工人擔任行為藝術表演者、把土地訴訟經驗拍成紀錄片、打造反諷樣品屋的「實品屋」，種種奇思異想打破台灣當代藝術的疆界。

許進源1956年生於澎湖，在房地產界打滾多年，蓋過上百棟住宅。為什麼願意從房地產轉進藝術界？身邊的人大笑：「因為錢賺夠了啊。」許進源卻正色回答：「我想換氣。藝術創作是我換氣的方式。」

他解釋，台灣的房子距離太近，從窗口看出去都是別人房子的後面「沒辦法呼吸」，人心的積鬱造成社會亂象。前半生都在擁擠陰鬱的建築空間中度過，如今許進源用藝術創作來「換氣」，選擇另一種呼吸的方式。

白布包枯木 踏上藝術路

許進源回憶，40多歲時決定不走上市上櫃這條路，面臨退休問題，當時就決定57歲退休。當董事長時壓力大，許進源靠打網球解壓，退休後他想找一個靜態活動平衡，決定跟著攝影協會去外拍。但拍著拍著拍膩了，「覺得自己的東西老有別人的影子」。某次他在台南看到一根根漂流木，心念一動決定用白布包裹各種枯木完成攝影照，「老師看了作品鼓勵我」，這意外成為他藝術創作的起點，發展出「白布曲系列」。他也決定不再玩票，而是成立許進源工作室，正式轉行走向藝術之路。

用創作反思 獲取新養分

「一開始我不覺得自己是創作，而是覺得自己在玩。」2017年許進源以環境攝影作品「困．囚」拿到高雄獎之後，被問到為什麼要堅持使用玻璃、強調空間，他才驚覺這跟前半生的建築事業有關。

「很多東西都在潛意識中沒察覺，創作的時候把自己心中壓抑的石頭拿掉，這才豁然開朗。」57歲以後的許進源，透過藝術創作回溯與反思前半生的房地產生涯。

台灣房地產以如夢似幻的樣品屋聞名，但樣品屋的陳設裝潢卻往往與實體相去甚遠。去年許進源受台藝大之邀展出的「實品屋」，便是以各種荒謬的社會現象嘲諷台灣的樣品屋假象。他在廢墟中打造一間「實品屋」，廚房空間展示台灣升學體制的荒謬，飯廳諷刺台灣的嘉年華現象，二樓則是播放紀錄片「確認租賃權存在」，在宛如念咒般的旁白之中，記錄許進源纏訟多年的土地糾紛。

重新思索「住宅」的意義

許進源最新作品「宅內」正在台北當代藝術館展出，這次他返回澎湖老家，重新思索「住宅」的意義。他在美術館內打造出充滿營造工地氛圍的場景，透過裝置、錄像、攝影等，帶領觀眾一窺這個一路伴隨著他成長、經營事業和創作的「宅內」。

「人都需要換氣，藝術就是一種換氣的過程。」許進源說，藝術創作讓他覺得「整個身體的細胞都在換氣」，每次創作都讓他得到新的養分，人生彷彿重新開始。

退休 房地產 攝影

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