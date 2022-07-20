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號召傳愛 台灣日式料理名店老闆 到偏鄉教做壽司

記者／陳秋雲
張志民與夥伴到偏鄉部落教學童捏壽司、吃壽司，從孩子滿足的臉上得到快樂。（圖：張志民提供）
張志民與夥伴到偏鄉部落教學童捏壽司、吃壽司，從孩子滿足的臉上得到快樂。（圖：張志民提供）

台灣台中知名餐廳「鵝房宮」八年前開始號召壽司師傅、愛心志工到偏遠部落，到校園教孩子捏壽司、吃壽司。負責人張志民透露，這是好友擔任國小老師種下善念種子，第一場開到南投人和部落，但這位老師驟逝來不及出席，如今他與夥伴跑過49校。

張志民與事業夥伴在北屯黃昏市場開日式料理，成為名店，至今27年。現更經營鵝房宮日式料理旗艦店、春日宴等知名餐廳。

他提及八年來與師傅及夥伴們，年年持續到偏遠部落教做壽司。「壽司對都市孩子來說，要吃要買輕而易舉；對深山的孩子來說，或許是人生第一口壽司滋味」一位校長告訴張志民，看到師傅揮汗教孩子做壽司，學生好奇動手到終於吃到壽司，興奮歡呼，「讓人不感動，很難！」

張志民回憶，公益列車是好友黃中燕的啟發。黃老師在樂業國小擔任代課，因班上欠缺兒童英文資源，想聘教師到校授課，但一學期師資約2.5萬元，張志民聞訊，表示鵝房宮全額支付。隔年，校園操場一角規畫種水稻，因未噴藥長相不好，張靈機一動用來做壽司，並教全校小朋友製作，送給畢業班老師，師生都感動。

黃中燕考上老師，分發到南投神木國小，因校內多是單親、隔代教養的孩子，張志民聽了，想辦公益活動，教山上孩子捏壽司，2014年聯絡同富與人和國小參與。

張志民說，他在部落感受傳遞善念的快樂，他說「列車會繼續開下去。」

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