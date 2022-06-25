台灣五穀文化村 父子檔推動陶瓷創生

五穀文化村創辦人徐永奐（左）與二代接班人徐漢城。（圖：五穀文化村提供）

台灣五穀文化村走過台灣裝飾陶瓷盛極而衰的轉型期，22年來透過陶瓷觀光 工廠堅持在地化及多元化的經營，開啟苗栗陶進入精緻化、高值化及生活化的新視界。並成為凝具地方陶藝創生互助機制，文創、客家文化的展覽平台，拓展出難以取代的陶瓷生活藝術市場。

兼具功薰陶瓷及五穀文化村創辦人的徐永奐表示，早期台灣陶瓷興盛地有四處，分別是：南投、苗栗、鶯歌及北投。日本 殖民時期選擇苗栗發展陶瓷產業，當時考量的因素即具備陶土、天然氣、技術，以及勤奮客家人的關鍵條件。

徐永奐指出，苗栗的裝飾陶瓷是台灣外銷生意做得最好的地區，在產業外移之前的最高峰期，陶瓷產業相關的從業人員多達數萬人，一年可為台灣創匯達台幣百億元規模。

裝飾陶瓷外銷歐美 年收達4千萬

1985年，徐永奐與四位聯合工專陶藝科的同窗，規劃集資15萬元（約5043.7美元），投入裝飾陶瓷生產。不料，開股東會時，有同學打了退堂鼓不願投資 ，於是四人決定各出10萬元，承租苗栗公館鄉的一處三合院，開啟功薰陶瓷工坊的創業之路。40萬元股本起家，初期專做代工量產外銷；第二年開始獨立接單。

搭上台灣裝飾陶瓷外銷歐美市場興盛期的順風車，公司成立的第四年，功薰陶瓷的年營業額就站上4000萬元大關。第五年增資到1200萬元，展開買廠房擴產作業。

1990年9月16日發生一件讓徐永奐刻骨銘心的大事，功薰陶瓷被當時唯一的大客戶倒債，當天跳票面額達600多萬元。在那個尚有「票據法」的年代，經過不斷追討、訴訟與和解過程，最終損失300多萬元。徐永奐自此學到教訓，體會到商場上的爾虞我詐，經過被倒債的教訓，才了解做生意需要防範被倒債的風險，開始分散客源，以分散營運風險。

到了1998年，功薰陶瓷的年營業額超過8000萬元，所代工生產的產品包括迪士尼卡通玩偶，外銷歐洲、美國及日本市場。工廠內的員工人數超過70人，若再加計外包人員，共計百餘名從業人員。

轉型觀光工廠 設下20年計畫

然而，隨著外移到中國的陶瓷廠，挾低人工成本開始向台廠搶單，功薰陶瓷1999年的營業額立即腰斬一半，大訂單全數流失，此刻徐永奐眼見公司即將進入虧損，只能壯士斷腕辭退外包人員，並資遣一半工廠員工，為2000年轉型展開布局作業。

徐永奐親自撰寫轉型觀光工廠的20年計畫書，由於功薰陶瓷的原股東不願再投資，於是徐永奐與哥哥決定，貸款買下窯廠旁的2000坪土地，做為「五穀文化村」的發展基地。他更有遠見的，再承租下周邊的2000坪土地，做為文化村的停車場用地，成為日後招攬國旅等觀光客的利器。

曾經赴中國景德鎮、宜興市參訪的徐永奐表示，千年陶都的後代繼承人自言，他們是承祖蔭、發祖宗財。徐永奐觀察到陶瓷廠的莊園、園區都很壯觀。因此，當他決定轉型為陶瓷觀光工廠後，便記取水里蛇窯腹地不夠廣的前車之鑑，簽訂承租停車廠2000坪用地的長約。這也讓距離苗栗／公館交流道僅300公尺的「五穀文化村」，成為長途旅程最便利的休息站。

2000年成立之初，「五穀文化村」由於缺乏知名度，難與台灣當年營運較好的劍湖山、六福村、及九族文化村相提並論。徐永奐形容，早期接外銷代工訂單生意興隆時是「用跑的」，後來大單流失變成「用走的」。

趁著在還沒經歷到「用爬的」階段，便轉型做觀光工廠。即使初期缺乏知名度，幸而功薰窯的外銷訂單仍繼續做，加上轉內銷的單子，例如承接詩特莉餅乾的陶罐長單，一做就是22年。

加上觀光工廠有店面，功薰窯彩繪的工人，燒陶空檔也可在店面指導學員彩繪；觀光工廠提供的DIY課程，陶瓷廠員工也可以成為指導DIY學員的老師，價值因此提升。另外，功薰窯的半成品，也可以成為教材，算是循環經濟的充分再運用。

五榖文化村內的柴燒原之鄉藝術博物館，成為展示苗栗陶的文創大平台。（圖：五穀文化村提供）

交棒兒子 盼傳承陶瓷文創

沒想到，新冠疫情來襲，讓徐永奐在2021年首度嚐到虧損敗績，由於去年5月起的三級警戒，讓觀光服務業成為受創最重的「海嘯第一排」。不過，樂觀進取的徐永奐認為，趁著營運谷底，今年63歲的他正式交棒給33歲的次子徐漢城，他將擔任顧問輔導兒子三年。

五穀文化村創辦人徐永奐是苗栗三義人，他沒有選擇木雕為業，而是一頭栽進陶瓷世界逾40年。今年起，徐永奐正式交棒給兒子徐漢城，期許他逐年墊厚「五穀文化村」的有形和無形價值，一代一代地傳承下去。

從小在陶瓷廠幫忙的徐漢城，從最初包裝出貨，到中學階段的上窯、下窯等工作無不參與，雖然大學念的是經營管理，卻在退伍後決定返家，為承接父親擔子做好準備。

徐漢城說，雖然從小家裡管得嚴，但是父親徐永奐卻不會替兒子決定前程。其兄就選擇從事餐飲業，自行創業經營無菜單料理，且經營得有聲有色。自小都在工廠內幫忙的他，父母親的辛苦都看在眼裡，退伍後開始自發性地進修陶瓷相關技能，進入參與五穀文化村的實體營運，如今擔任文化村的經理職務。

2022年5月成立的「苗栗陶青年創意協會」首任理事長，由五榖文化村經理徐漢城擔任。（圖：五穀文化村提供）

成立自有品牌 跨足精密陶瓷

2011年，亟思轉型升級的五穀文化村，技術轉移工研院材化所研發的陶瓷刀技術，成立「台灣精瓷」的自有品牌，自此跨足精密陶瓷的產銷領域，也將傳統裝飾陶瓷的單價，大幅提升附加價值，每年銷售額上百萬元。

他舉例，量產的裝飾陶瓷，從平價的幾十元、幾百元都有；加值文創、精密陶瓷，乃至於個人藝術家創作，售價就可以衝上幾百元、幾千元甚至上萬元。

徐漢城表示，五穀文化村前身的功薰陶瓷，是以接外銷訂單為大宗。其後轉型到五穀文化村陶瓷觀光工廠，並建立自有品牌「台灣精瓷」後，目前生產代工業績占比約三成；場域經營的銷售已達七成。

徐永奐回憶經營外銷生意時，曾經4000多萬元的年營業額，全數來自同一家貿易商。卻遭逢該貿易商惡性倒債的情況，協商過程中。經歷凌晨2時於台北飯店召開債權人會議，且帶槍保鑣站在門旁威嚇考驗，如八點檔般的戲劇情節，讓他學到深刻教訓。

如今，徐永奐交棒給兒子，同時期許他30年後交棒給第三代。徐永奐並鼓勵兒媳婦與同學，能朝文創設計公司發展，投入陶瓷文創產品市場。

徐永奐說，為觀光工廠取名為「五穀文化村」，是取用五穀崗的地名，內涵：「尊重萬物，感謝五穀」的意義，集陶瓷、客家文化及農業的意象，希望在五穀文化村這個大平台上，用客家文化，把「苗栗陶」帶向全世界繼續發光。