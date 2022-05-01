我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

窮人變首富 Kakao創辦人首登富比世富豪榜南韓榜首

編譯季晶晶／綜合外電
​即時通訊軟體Kakao創辦人金範洙今年首度登上富比世南韓富豪榜榜首。取材自Kakao官網
​即時通訊軟體Kakao創辦人金範洙今年首度登上富比世南韓富豪榜榜首。取材自Kakao官網

南韓最夯即時通訊軟體業者Kakao的創辦人金範洙，出身貧寒，但今年以96億美元的淨資產，首次登上富比世富豪榜南韓首富的寶座。

很難想像他以前的生活是什麼樣子的，根據金融時報，現年56歲的金範洙曾回憶，父母以前辛苦謀生，全家人在首爾的貧困社區共擠一個房間。他是家裡第一個上大學的人，靠做家教賺錢支付生活學雜費。

金融時報也報導，他最初是三星IT服務部門SDS的軟體工程師，服務五年後辭職，開了一家網吧，推出線上遊戲門戶網站Hangame，後來與搜尋引擎Naver合併，成為南韓主導市場的門戶網站NHN。

領導NHN五年之後，他2005年搬到矽谷，想擴大美國業務，但情況比他想像的艱難。他後來離開NHN另行創業。

2007年，iPhone問世，人在加州的金範洙深深著迷於智慧手機。根據韓國先驅報，他與自己在2006年成立的Kakao前身Iwilab的成員，為新型移動產品開發即時通訊app，最後有了KakaoTalk，稍後與門戶網站Daum合併成為Kakao。

金範洙在2020年雇用兒子Kim Sang-bin和女兒金藝彬Kim Ye-bin，到Kakao的控股公司K Cube Holdings工作。韓國時報報導，內部人士認為此舉是為了確保接班順利。他據傳各給妻子和兩個孩子每人6萬股Kakao股票，價值超過2,000萬美元。

2021年3月，金範洙追隨梅琳達・蓋茲和馬斯克在內的全球富豪，簽署了《捐贈誓言》，承諾會將大部分財富捐給慈善事業。他曾公開說，他的捐款主要是要解決社會問題，尤其是教育問題。韓國先驅報報導，他今年請辭Kakao董事會主席一職，以探索行動裝置為主平台業務的海外機會。

南韓 加州 馬斯克

上一則

龍仔尾貓咪之二（上）

延伸閱讀

封面故事／移民故事「柏青哥」 橫跨美日韓 刻畫家族辛酸

封面故事／移民故事「柏青哥」 橫跨美日韓 刻畫家族辛酸
南韓鬆綁旅行限制 廉航紛紛增班

南韓鬆綁旅行限制 廉航紛紛增班
能源價格漲不停 韓4月出口僅年增12.6% 連2月貿易逆差

能源價格漲不停 韓4月出口僅年增12.6% 連2月貿易逆差
朝鮮半島 美中新一輪角力

朝鮮半島 美中新一輪角力

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02
2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

愛與傷害的全記錄

2022-04-25 02:02
龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

2022-04-26 07:00
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

故宮名畫留魅影 「蓋章狂魔」乾隆之印10分鐘破1900萬

2022-04-29 21:45
作家張曼娟以「成為自己，成為大人」為題進行分享，她說，所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。（金門縣文化局提供/中央社）

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

2022-04-24 15:54

外來和尚會念經？

2022-04-27 02:02

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房

女房客欠租不繳 房東一查她「真實身分」直接霸氣送房
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕