窮人變首富 Kakao創辦人首登富比世富豪榜南韓榜首

​即時通訊軟體Kakao創辦人金範洙今年首度登上富比世南韓富豪榜榜首。取材自Kakao官網

南韓 最夯即時通訊軟體業者Kakao的創辦人金範洙，出身貧寒，但今年以96億美元的淨資產，首次登上富比世富豪榜南韓首富的寶座。

很難想像他以前的生活是什麼樣子的，根據金融時報，現年56歲的金範洙曾回憶，父母以前辛苦謀生，全家人在首爾的貧困社區共擠一個房間。他是家裡第一個上大學的人，靠做家教賺錢支付生活學雜費。

金融時報也報導，他最初是三星IT服務部門SDS的軟體工程師，服務五年後辭職，開了一家網吧，推出線上遊戲門戶網站Hangame，後來與搜尋引擎Naver合併，成為南韓主導市場的門戶網站NHN。

領導NHN五年之後，他2005年搬到矽谷，想擴大美國業務，但情況比他想像的艱難。他後來離開NHN另行創業。

2007年，iPhone問世，人在加州 的金範洙深深著迷於智慧手機。根據韓國先驅報，他與自己在2006年成立的Kakao前身Iwilab的成員，為新型移動產品開發即時通訊app，最後有了KakaoTalk，稍後與門戶網站Daum合併成為Kakao。

金範洙在2020年雇用兒子Kim Sang-bin和女兒金藝彬Kim Ye-bin，到Kakao的控股公司K Cube Holdings工作。韓國時報報導，內部人士認為此舉是為了確保接班順利。他據傳各給妻子和兩個孩子每人6萬股Kakao股票，價值超過2,000萬美元。

2021年3月，金範洙追隨梅琳達・蓋茲和馬斯克 在內的全球富豪，簽署了《捐贈誓言》，承諾會將大部分財富捐給慈善事業。他曾公開說，他的捐款主要是要解決社會問題，尤其是教育問題。韓國先驅報報導，他今年請辭Kakao董事會主席一職，以探索行動裝置為主平台業務的海外機會。