轉職愛上博物館 桂雅文來美深造找到一生最愛

《愛上博物館 》作者、五觀藝術創辦人桂雅文現年59歲，在30歲時才轉身踏入博物館領域。

那時她正值職涯轉換關卡，去美國旅行時，在某個社區博物館看見了某個收藏品，「被電到了！」時移事往，桂雅文已經忘記看展細節，卻記住深刻的感動。

那一瞬間，她決定成為博物館人。從此博物館成為她的熱情所在。

她來美修習博物館學、回台後創業成立博物館顧問公司，主持大小展覽；她做出版，出了70幾本和博物館相關的書。她甚至因此認識了先生張譽騰，也是一位著名的博物館學者。

在博物館領域，她形容自己「一直是在野」，沒有進學術領域或成為館所負責人，卻出版相關書籍，從事藝術普及的轉譯與溝通，與不同的民間單位協作。

現在的桂雅文期望自己能夠發展出博物館人的培訓系統。對她來說，精采展覽的關鍵永遠不是哪個展品多稀有、哪幅畫價位多高，而是策展的高手，而策展的專業與品味是可以培養學習的。

桂雅文說，精采的博物館，「人」永遠是重點—策展的人、看展的人，其中關於人的故事。她記得一對老夫妻站在畫前討論的畫面、她記得小孫女推著祖母看展的畫面，那種時刻她總會想：「他們怎麼那麼會用時間、那麼會選場合？」

對愛聽故事、喜歡人群的桂雅文來說，中年轉入博物館領域，不僅是職涯的轉換，更是她覓得一生的愛的關鍵決定。