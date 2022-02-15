工廠醫師張焜傑 幫機器把脈 智慧貼紙協助數位化

智慧貼紙公司CEO張焜傑。（記者邱德祥／攝影）

智慧貼紙公司搭上智慧製造這波工廠數位化的浪潮，所開發的軟性智慧貼紙具備輕薄短小且價格合理的特色，加上運用人工智慧（AI）數據分析軟體，可以無痛、有效地解決工廠產能及良率的問題，已接獲半導體封裝廠、石化及PCB產業的訂單。

智慧貼紙公司創辦人兼CEO張焜傑表示，他創業的初衷就是期望透過智慧貼紙協助工廠步向數位化，讓台灣年輕人不必出國就能管理位於世界的工廠，做全球的生意。

智慧貼紙公司產品，軟性智慧貼紙和軟性陶瓷基板。（記者邱德祥／攝影）

智慧貼紙公司成立於2020年3月，是COVID-19新冠疫情 下催生出的新創企業。2018年，張焜傑以有關帕金森氏症分析的題目，被科技部遴選派往由Google和美國太空總署（NASA）合辦的加速器—奇點大學（Singularity University）培訓二個月，因而結識印度 人Jibin Mathew，及斯里蘭卡籍的Subra Eassuwaren。三人因此合作組成創業團隊。

張焜傑當時是以「初期偵測並治療帕金森氏症之光學技術」，拿下「2018年TTA奇點亞太創業競賽」冠軍，獲得赴美培訓十周的補助。回台後，便繼續做帕金森的研究，於2019年在台北榮總收了120個的帕金森案例，正確率達84%。受測者只要將手伸入箱子內，一分鐘即可判讀是否為帕金森氏症患者。2020年還想再收100例，就遇到新冠疫情蔓延，張焜傑連榮總的門都進不去，整組人陷入愁雲慘霧中。

面對疫情帶來的影響，勇於接受挑戰的張焜傑轉念一想，利用震動來幫人把脈困難，但應用在幫機器把脈應該簡單多了。便將原先蒐集震動和顫抖的工具，從光學儀器改成「智慧貼紙」，用來蒐集機台抖動、不正常顫抖的數據，2020年3月31日集資300萬元成立了智慧貼紙公司。

產能良率問題 無痛解決

智慧貼紙公司的四名共同創辦人，除了三名奇點大學的同學外，張焜傑還找來多年友人前緯創處長謝文凱，並擔任公司顧問一職。張焜傑兼任執行長（CEO）；印度籍的Jibin是AI專家任技術長（CTO），因為疫情導致他無法赴客戶現場親看，由張焜傑分擔一半資料科學家的工作；Subra負責海外客戶布局，並出任營運長（COO）。Subra去年於斯里蘭卡開設規模最大的塑膠射出工廠，規劃將於今年導入智慧貼紙系統，屆時將把業務從斯里蘭卡跳板到印度市場。

從小立志要創業的張焜傑，中央大學財經系畢業後，赴荷蘭取得財務碩士。返台後，協助父親經營「張榮森實驗室」，同時攻讀中央光電所的在職碩士班。

2012年，張焜傑將台灣的房子抵押貸款，赴中國大陸青島成立「森寶光電」生產LED照明，應用擁有專利的陶瓷軟性基板技術，有效解決LED的散熱問題。但研發出身的他，因為對生產製造不熟悉，導致機台調校人才缺乏的問題無法有效解決，四年後只好承認失敗，退出合資公司。張焜傑在這項投資上並未賠錢，但賠上的是時間成本。

回顧創業失敗的經驗，張焜傑坦言，他犯了所有新創公司會犯的錯，但也成為他再投入新創事業的養分。張焜傑進一步發揮研發人員的研究精神，觀察到目前工業用的高階感測器普遍太大、太重、太貴。260公克相當於兩隻手機的重量，這對高速移動的機構而言，很難安裝上去。但是若工廠缺乏足夠的感測器，智慧製造便難以達成。

於是，他將軟性基板的技術應用於開發輕薄短小智慧貼紙感測器，很容易黏貼在機台表面，偵測到溫度、濕度及震動數據，目前更因應半導體客戶要求，將推出「電流感測器」產品。

輕薄型感測器 安裝便利

張焜傑說，現有大廠市售的高階感測器，由於價格動輒數萬元起跳，因此只能服務工廠內的高階設備。而智慧貼紙的定位，是要進軍工廠其他90%設備市場。再加上安裝便利，目前出貨可採郵寄方式，由客戶自行貼上機台表面。他指出，傳統工業感測器的解決方案，每月約花費50-70美元。若改用智慧貼紙的成本約17-20美元，讓更多機台可以被監控，踏出數位化的第一步。

智慧貼紙公司成立的第一年，都花在找不同的中小企業做概念驗證（POC），無法大量複製，甚至通過驗證後，發現其根本沒預算採購。不斷參加創業和加速器大賽的張焜傑，因為2020年底贏得第二屆高通Qualcomm®台灣創新挑戰賽（QITC）冠軍， 這項包括技術和商業的競賽。

過程中，他意識到真正需要智慧貼紙的是半導體和石化產業，便在高通引薦下，接觸到日月光，才知道原來半導體廠也需要中低階的感測器，並於2021年9月開始出貨。

智慧貼紙公司創辦人暨執行長張焜傑喜歡接受不同的挑戰，吹低音號的他服兵役是在國防部示範樂隊，國、高中時則是演講比賽的常勝軍。赴荷蘭取得財務碩士學位後，回台工作之餘，還不忘一圓作家夢，出版「蘭船東去」歷史小說 。張焜傑創立智慧貼紙公司的同時，也成立鑑別珠寶藝術品納入區塊鏈管理的藝信公司，稱得上是跨領域多元人才。

今年40歲的張焜傑從不諱言，是在前中央大學光電系教授張榮森的父蔭下，得以累積服務工業界的雄厚能量，加上他口條不錯，讓他先後拿下各項創業競賽、加速器大賽中的冠軍。因而有機會赴美國矽谷奇點大學，接受創業人才培訓，促成三名國際同學合作創業的佳話。

張焜傑認為，創新需要的是歸納能力。他經常花很長的時間跟客戶聊天，從中歸納出客戶的需求，成為他源源不斷創新的動力。他創立智慧貼紙公司之初，原先認為目標客戶是要協助中小企業解決數位化問題，進而邁向智慧製造之路。在不斷嘗試推廣碰壁後，才發現製造業的工廠只會為客戶及政府埋單。於是，他將客戶群轉向半導體及石化和印刷電路板產業，終於開始接到量產訂單。

喜歡音樂的張焜傑，自認才華不足，但至少能支持優秀的音樂人。從小他就規劃開一家唱片公司，為此自國高中就開始開始大量閱讀經營管理書籍。加上他觀察父親於中央大學的「張榮森實驗室」，不需要再多一名工程師，於是大學選擇念財經，為未來創業募資做好準備。

張焜傑透露，小時候他就為了想寫小說，閱讀很多神話人格設定的書，學習形塑好的角色，包括美國神話學家約瑟夫·約翰·坎伯的「千面英雄」系列。當他被科技部萌芽計畫遴選出赴美國奇點大學，接受為期二個月名為「英雄的旅程」培訓課程時，在人格管理的課程上，被問及是否看過約瑟夫·坎伯的書時，他才赫然發現全班30多名學員，全都看過。

中學時間接受的演講訓練，讓張焜傑體悟到：演講的重點不只想說服別人，而是自己必須先把事情原委想清楚，能說服自己後，自然也就容易能說服他人。而他著手寫「蘭船東去」這部歷史小說前，為了說服自己和讀者，除了在荷蘭念書時的文化觀察，也利用當年赴東南亞做生意時順道做田野調查，大量蒐集資料，花了將近三年時間才陸續在網路平台先發表，然後集結發行實體書。