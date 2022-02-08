135年首位女台北站長 胡詠芝棄百萬薪轉戰台鐵

台鐵台北車站站長首度由女性擔任，新任站長胡詠芝放棄百萬年薪考進台鐵。（記者曾原信／攝影）

台鐵 「天下第一站」台北車站昨舉行站長交接典禮，新站長為43歳的胡詠芝，是台北站135年來首位女站長。擁有高學歷的胡詠芝曾放棄在大陸上海的百萬年薪，返台誤打誤撞進台鐵，但她卻慶幸自己能進入台鐵「修行」，在她眼裡沒有「奧客」，每天幫助旅客都像是在行善。

台鐵表示，胡詠芝為交大運輸物流管理碩士，2009年考進台鐵，歷經站務員、車長、列車長、副站長、替班站長、車班組副主任、站務主任、車班組主任，由基層做起，擔任站長足堪重任。

「收到派令當下五味雜陳！」胡詠芝說，當初聽說台北站長出缺，但沒有關注，被告知升任時相當驚訝，也難捨車班同事，更要調整心態迎接挑戰。她大學主修財經還兼修教育 學程，曾考到教師證，畢業進入上海半導體產業、年薪百萬，但仍敵不過「想要有家的感覺」，30歲回台誤打誤撞考上台鐵，「可能就是有緣分」。

台北站長薪資約台幣五到七萬(約1795至2513美元)，相較百萬年薪有落差，她仍笑說「是很正確的決定」，進到台鐵才體會「身在公門好修行」，連幫助迷途客人都有成就感，形形色色乘客很多。但她眼裡沒有「奧客」，曾有熟客愛抱怨冷氣、水龍頭有問題，她也靠親和力保持良好互動。

胡詠芝愛笑、性格堅毅，她回憶，曾遇過乘客揚言有槍，當時太年輕不知道怕，只想著自己是一車之長，「要讓所有旅客平安下車」，努力壓下情緒、不動聲色通知鐵路警察 ，終於守護列車到站。

胡詠芝有一對兒女才兩歲、四歲，平衡站長、人妻、人母角色不易，胡詠芝說，休假常被工作打斷，孩子童言童語「媽媽沒穿制服為何要上班」，所幸父母、公婆及先生協助，成為最好後盾。

但台鐵「陽剛氣息重」，八成員工是男性，胡詠芝在13年內就爬上天下第一站長位置，難免引來質疑。胡詠芝說，自己心理素質很健康，而且「神經很大條」，會秉持過去一貫工作態度，「一群人互助才走得遠」，她期待要讓北車成為更安全友善的車站，現階段最重要的工作則是防疫。