廖仲麒創辦新析生技 「超級顯微鏡」能用AI補捉蛋白質

新析生技執行長廖仲麒（右起）、技術副總陳一德及化學專家張至為。（圖：新析生技提供）

17世紀的荷蘭，亞麻織品商人列文虎克（Antoni van Leeuwenhoek）利用自製磨製透鏡，首開人類觀察微生物的先例；21世紀的台灣，新析生技在顯微鏡的觀測基礎上，開發出可捕捉到蛋白質的技術，再創顯微鏡運用的新紀元。

2020年5月底成立的新析生技，是台灣唯一家蛋白質體學技術平台的生技公司，公司開發的Microscoop光標靶儀，結合了光學、機電整合、光化學、蛋白質體學及人工智慧，讓顯微鏡不再只能看，也能將影像中所發現到的特定蛋白質「抓下來」分析。

新析生技的創辦人兼公司執行長廖仲麒，原本是美國哥倫比亞大學 機械工程學系及生醫工程學系助理教授，2014年返台加入中央研究院擔任原子與分子科學研究所副研究員，2019年再升為研究員，直到2021年又從中研院借調出來擔任新析生技的執行長。

針對新析生技的Microscoop光標靶儀，廖仲麒簡單說明，這是一台運用AI自動影像的判讀技術，讓顯微鏡能主動找到細胞樣本內的特定蛋白質，接著再運用特定的化學品將鎖定的蛋白質標記出來，最後將被標記的蛋白質取出來進行後續研究。

原理雖然簡單，當中的技術一旦成功商業化，將能讓台灣在國際最先進的「空間生物學」領域，也能占有一席之地。

2021年1月，國際知名期刊《Nature Methods》選出2020年最具價值的年度技術為「空間轉錄體學（spatially transcriptomics）」，這門技術源於人類發現疾病會改變組織中的RNA分子和蛋白表達，為了優化診斷，於是將組織樣品放在顯微鏡下進行研究。

在「空間轉錄體學」相關領域的代表性企業中，10X Genomics公司曾在2020年以3.5億美元併購了哈佛教授George Church實驗室衍生的空間體學公司ReadCoor，10X Genomics公司的市值到在去年8月達到177億美元。

新析生技實驗室設備。（圖：新析生技提供）

不過，廖仲麒指出，10X Genomics及其他空間生物學應用的公司，目前在操作技術上，僅能做局部蛋白質體的分離，更無法精準的在特定局部空間中找到他們真正需要的蛋白質。

另一家Nanostring公司開發的的GeoMX DSP，可以用多種抗體，一次看到多達96種蛋白質的空間分布，主要用於組織。

Microscoop光標靶儀技術 助攻新藥

新析生技的Microscoop光標靶儀的技術，不需要先知道要看哪些特定的蛋白質，而是廣泛的找到1,000種以上的蛋白質，這對於找新的生物標記物非常有幫助，一旦產品正式進入市場，各細胞生物實驗室都會希望有此一台可抓取的顯微鏡，對整個生技醫藥研究與產業帶來重大的突破。廖仲麒解釋，Microscoop光標靶儀一開始是2014年，他向中研院原子與分子科學研究所提出的研究計畫，在獲得中研院的經費支持後，整個研發計畫持續到2018年，才開始準備申請發明專利。2019年他才有成立公司的想法，於是他和團隊們又進一步向科技部申請「價創計畫」，並獲得臺灣高階儀器研發計畫的支持，進一步走向創業之路。

公司成立前後，新析優異的技術就在國際中獲得認可，包含入圍《The Scientist Top 10 Innovations》、2020年北美生物科技展投資論壇（BIO Investor Forum）前十強、RESI創新挑戰賽（Innovation Challenge）前24強；在國內，公司設立前，廖仲麒和其研究團隊的開發成果，也獲得第17屆國家新創獎。到了去年年底，這家成立僅一年半的新析就完成Pre-A輪1.3億元募資。

新析也延攬了羅氏醫療診斷設備（Roche Diagnostics）的前副總陸心怡擔任新析北美營運總裁，由她協助公司拓展美國市場。

廖仲麒指出，光標靶儀原型機已於2020年4月完成，預計明年初陸續生產交貨。第一階段的主要市場將瞄準研究實驗室，由於不需要FDA的批准，因此可以迅速推廣販售。並規劃將生產製造多種型號的光標靶儀系統來滿足客戶在速度、分辨率等方面的不同需求。

一堂課 改變廖仲麒人生

新析生技執行長廖仲麒，原本是台大機械系畢業，後來到美國麻省理工學院（MIT）攻讀碩士及博士學位時，一直都在鑽研機械相關領域的研究，直到加州大學柏克萊 分校進行博士後研究時才開始接觸生物，之後許多研究都和生物相關。

廖仲麒在MIT快拿到博士學位時，曾經有一次去聽奈米科技的課，其中一堂課說到生物的奈米科技，其中提到人類「身體裡的蛋白質非常厲害，有一些兩隻腳可以走路，也可以像馬達一樣可以旋轉，還有的可以將兩根DNA分開來」。他描述，這些蛋白質大小都在5至12奈米左右，現在台積電最厲害的製程都無法做到10奈米可以走路的產物。

廖仲麒接觸到這門課時，頓時覺得「這太酷了！」蛋白質比他所接觸的所有機器人都還厲害，從此他改變了自己的生涯規劃，自柏克萊進行博士後研究時開始投入「分子馬達」的研究，之後又被史丹佛大學邀請至該校的生物計算中心（SIMBIOS）擔任分子馬達計算研究的負責人（Leader），聘請他加入擔任研究專員，之後又開始學習用光學做生物問題。

2008 年，由於廖仲麒既會做計算又會實驗的才華，讓他受到哥倫比亞大學的肯定而獲得正式教職。在哥倫比亞大學任教期間，他開始對「誘導性多功能幹細胞(iPScells)」和「超高解析度顯微鏡」情有獨鍾，決定投入這兩項研究，在超高解析度方面，他領導一個團隊專注於細胞主纖毛的研究，成功地定出主纖毛蛋白質的結構，這項研究一直持續到2014年回台工作。

2014年，廖仲麒自美國回台灣之前，曾經在哥倫比亞大學附近一家牙醫診所補牙，他看到牙醫師進行補牙時，會拿出發出的藍光的光源使填補牙齒的樹脂材料快速硬化，這一幕讓他靈機一動，想著「光反應是否也可以應用在細胞上？」

廖仲麒說：「我開始構想能不能打光讓細胞某一部分變成一顆顆像愛玉一樣，再用離心機把這些「愛玉」移出來？」在開始有這個構想後，2014回到台灣就開始朝這個方向去研究。一開始他們選擇「蔡司」顯微鏡來搭配，但是利用這台現成的顯微鏡做不到自己要的成果，因此廖仲麒和團隊決定自己開發機器。

另外，原本期待將細胞做成「愛玉」後才分離出來，但是廖仲麒和研究團隊發現，細胞進行固化部分會沉下來，無法分離出來。因此才又另外開發出「用光去貼標籤」，又陸續研究了二、三年，才成功地開發出符合自己理想中的儀器。