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李安首部紀錄片將播出 談拍完「理性與感性」聰明三級

中央社／台北21日電
李安紀錄片分享拍攝電影的心路歷程。（中央社）
李安紀錄片分享拍攝電影的心路歷程。（中央社）

國際名導李安獲頒總統文化獎，也首度同意拍攝由文總與台視操刀的紀錄片。他在片中笑稱當時拍攝電影「理性與感性」（Sense and Sensibility）時，因受到文化差距衝擊，拍完覺得「聰明三級」。

李安的「父親三部曲」，描繪華人社會的家庭關係與父親形象，其中「囍宴」和「飲食男女」皆入圍奧斯卡獎和金球獎最佳外語片，「囍宴」更奪柏林影展金熊獎，讓李安躍上國際，他之後再執導「理性與感性」，二度摘下柏林影展金熊獎，成為首名兩次摘金熊獎的導演

紀錄片中，李安談到「理性與感性」時表示，當時除了驚嘆英國的水準與口才，也因為東、西方的文化衝突，「拍完以後覺得聰明了三級。」但也承認這部作品對往後的電影事業幫助很大。

李安的「臥虎藏龍」當時讓東方武俠躍上國際，他也在紀錄片中分享，「用有活力的武俠片創作形式，把東方文化介紹給西方，是一直以來的夢想。」

李安除了在好萊塢發展，也將頂尖電影從業人員帶回台灣拍攝「少年Pi的奇幻漂流」，增加交流機會，之後也接任金馬執委會主席，培養後進不遺餘力，金馬執委會執行長聞天祥也說：「李安導演是一個非常溫暖又細膩的電影人，會盡可能的去看所有的入圍影片。」感謝李安對台灣電影的貢獻。

電影 導演 入圍

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