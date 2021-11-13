一張機票生根澎湖 韓國乾樂當全年無休救火隊

天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事乾國乾修士。(圖：韓國乾提供)

來自國境之南屏東縣的天主教修士韓國乾，原在恆春核電廠工作 ，因為神父寄給他的一張單程機票，讓他把人生最精華的歲月都奉獻在澎湖惠民醫院。36年來一路從復健人員到醫院董事，總是包辦醫院大小雜務，連洗刷浴廁也隨時幫補，是醫院內最不可缺的老士官長。

跟隨神父腳步 投身醫療

惠民醫院坐落在澎湖馬公市區，以復健科與兒童發展聯合評估為主要科別，因應澎湖縣人口老化，設有90床的護理之家及白沙、澎南兩處復健中心。韓國乾住在醫院樓上的員工宿舍，平日協助撫慰病患與護理之家住民的心靈，早年也在醫院及復健中心兩地跑，替行動不便的長者復健，幾乎24小時待命，任勞任怨。

韓國乾老家在屏東縣恆春鎮山海里偏僻漁村，他是家中第四代天主教徒，從小對神職人員工作懷抱崇敬。1984年參加澎湖一場關懷活動，遇見在當地服務的神父呂若瑟與修士何義士，數天短暫相處，這群傳教士的大愛身影深烙在他的心底。他暗自發願，有朝一日將跟隨神父們的腳步，投身醫療幫助他人。

投入復健領域 醫院為家

後來他鼓起勇氣寫信給呂若瑟神父，表達想到惠民醫院服務的心願。呂神父回信時，附上一張到澎湖的單程機票給他，韓國乾就此與澎湖結下不解之緣。

37歲那年，韓國乾到了澎湖惠民醫院，開始挑戰全新的人生。澎湖老人多，老人上了年紀膝關節多有問題，醫院成立復健科服務長者。早期偏鄉離島人力缺乏，未強制替病人復健需有職能物理治療師證照，韓國乾跟著醫護人員投入復健領域，以醫院為家，協助病患復健，沒想到一待就超過36個年頭。

惠民醫院院慶彌撒會後，韓國乾修士與院內長者親切互動。(圖：韓國乾提供)

兒子服務救人 韓母欣慰

有次韓國乾的母親前來澎湖探視，正巧碰上一位後送台灣 治療後返回惠民醫院復健的年輕人，他原本須由兩個人攙扶行走，經過一年多復健，恢復良好。青年看見韓母感激地說：「謝謝你的兒子救了我，讓我能夠走路。」韓國乾母親很欣慰，也終於對兒子選擇當修士的決定釋懷。

韓國乾協助復健的對象很多是中風 患者，四肢已萎縮須費力拉伸。韓國乾說，中風病人的復健過程非常痛苦，情緒一來有時口出惡言甚至拳腳相向，他雖偶爾感到挫折，但轉念一想，若病人用此方式能夠發洩，就算自己被打得鼻青臉腫，也不算什麼。

協助困苦病患 自掏腰包

長年在醫院服務，也常外訪不便出門的病患，更主動清理居家環境，還自掏腰包幫忙生活所需，捐款協助生活困苦病患，也幫忙醫院添購修繕工具。他的善舉，在1990年獲澎湖縣政府頒發「志工獎」與「敬老楷模獎」。

在惠民醫院服務期間，只要醫院缺執照，他就去學，因而考取乙級廢水處理專責人員證照，負責醫院廢汙水處理；待法令要求復健需要證照時，他又考取照服員資格；甚至陸續考取室內空氣品質維護管理專責人員、第一種壓力容器操作人員及防火安全管理人員培訓等執照，讓醫院不會因缺人而困擾。

儘管工作愈攬愈多，他謙遜一如往常，哪裡有需要，就出現在哪裡，即使有患者半夜病歿，也是韓國乾第一個幫忙張羅太平間，讓逝者得以安息。

他是全年無休的救火隊，包辦大小雜務，24小時隨叩隨到：清潔人員臨時請假，他馬上穿上圍裙，清診間、掃廁所、倒垃圾；支援護理之家替長者洗澡、餵飯；從修繕房屋到修剪花木，樣樣難不倒。目前最大任務是幫忙惠民醫院募款重建。他笑說自己的身分「上至董事，下至清潔員」，而支撐他的力量就是信仰，助人為樂，生活也變得多姿多采。

像軍中士官長 不可或缺

在惠民醫院創辦人呂若瑟神父的眼中，韓國乾不因神職人員的身分而有架子，只要幫得上忙，總是事必躬親，大家不喜歡做的也主動扛下，對待病人更是體貼細心，退休的同事罹癌，韓就自掏腰包協助度過難關。

宜蘭羅東聖母醫院院長馬漢光認為，韓修士就像軍中的士官長，是不可或缺的關鍵角色，平淡而偉大。

韓國乾小檔案

年齡：64歲

出生地：屏東縣

現職：天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事

學歷：屏東縣天主教私立新基高中

經歷：

●天主教靈醫會財團法人董事

●財團法人天主教靈醫會聖嘉民啟智中心駐校董事

●天主教聖母醫護管理專科學校董事

●宜蘭縣聖母復健關懷協會理事長

主要事蹟：

●澎湖縣「敬老楷模」

●澎湖縣「志工楷模獎」

●推行身心障礙「勁勇獎」

●澎湖縣第三屆「詠善獎」