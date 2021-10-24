為孩子補課、學烘焙 退休教師楊秀華：不易變老

退休國文老師楊秀華鑽研烘焙十年磨一劍，客製化西點麵包供不應求。(記者周宗禎／攝影)

台南新豐高中退休 國文老師楊秀華，任教長達34年，台大中文系畢業的她熱愛教學，不用考書與題庫，教材、考卷全自己編寫，休假日還常幫學生複習，教出無數大學名校生及醫學生。即使離開校園4年了，仍不斷有家長請她幫孩子課輔，她也只好退而不休。

除了課輔，楊秀華還有烘焙好手藝。10年前台灣 食安連環爆，連麵包也出問題，楊秀華與家人都是麵包控，心想不如自己動手做。

她先在社區大學跟著名師學習烘焙逾4年，考取證照後繼續向名師求教自學，另一半王道惠則是「首席試吃員」，也不時拿給親友、老同事，小嬸還帶給歸仁農會同事吃，吃過她手作麵包糕點的人紛紛想買，62歲退休後，她開始接受預約，固定周六日烘焙。

新豐老同事黃彥銘稱讚楊秀華的烘焙手藝，有知名業者的功力，香氣足又只用天然食材，吃過的同事都會想再吃。

楊秀華目前常做的蛋糕、麵包、果醬有40多種。她說，台灣人多數較習慣日式麵包糕點，愛吃包餡麵包，常認為歐式麵包無味又太硬；其實許多歐洲人拿麵包當主食、相對東方點心更有益健康。

對於屆退的橘世代，楊秀華認為學習烘焙是不錯的選項，烘焙產品從構思造型、口味到製成成品，需要手眼協調並用、又要動腦，較不易變老。

若沒基礎，想靠網路、書自學烘焙，她認為，烘焙重視細節又過程又繁複，除非是天才否則自學不易成功，她每做一款麵包至少要4小時，最好有人帶入門，很多社區大學、大學推廣部都有開班。